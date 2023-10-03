Як заощадити на рейсах Ryanair без додаткових зборів: дієві поради

Експерти поділилися своїми прийомами, як заощадити кошти на перельотах авіакомпанії Ryanair. Доволі часто можна уникнути додаткових зборів.

Фахівці з подорожей з видань Mirror та Which? об'єднали зусилля, щоб зібрати кращі поради для мандрівників, які подорожують лоукостером Ryanair. Часто компанія нараховує додаткові збори, які можуть у сумі вийти дорожчими, ніж сам квиток на літак.

Цікаво Пасажири розлючені: літак приземлився без жодної валізи на борту

Додаткові збори

Авіакомпанія Ryanair добре відома своїми низькими тарифами на перельоти. Але буквально на кожному кроці під час обслуговування пасажирам пропонують доплати: за багаж, місце в літаку, пріоритетну посадку, їжу та напої на борту. Тревел-експерти розкрили секрети, як можна уникнути додаткових витрат.

Розберіться з валютою

Насамперед зверніть увагу на конвертацію валют. Варто відключити функцію подвійної конвертації, коли розраховуєтесь банківською карткою. Якщо ви бронюєте квиток з-за кордону, краще вказувати тариф у валюті тієї країни, з якої ви вилітаєте.

Також можна відмовитись від автоматичного обмінного курсу Ryanair. Для цього потрібно натиснути на опцію "‎Хочете дізнатися більше про наш гарантований обмінний курс?". Далі зніміть прапорець біля функції автоматичного перерахунку валют. Вас попередять, що авіакомпанія рекомендує залишити цю функцію, але ви не зобов'язані дотримуватись цієї поради.

Задумайтеся про тариф

У додаткових послугах лоукостера Ryanair можна банально заплутатись. Авіакомпанія пропонує величезний вибір різних тарифів і додаткових функцій. Тому часто пасажирам складно зрозуміти, який тариф насправді буде дешевшим.

Експерти порівняли комплексні тарифи (наприклад "‎Flexi Plus") і ціну послуг, коли додавати все необхідне самостійно. Тариф "Flexi Plus‎" дає такі переваги: право змінити рейс без комісії, вибір місця з більшим простором для ніг, швидший контроль та дві дозволені сумки в салоні.

Але якщо самостійно додати всі ці функції окремо, то сталий тариф виходить дорожчим.

"Flexi Plus" варто брати, якщо ви хочете отримати додаткові переваги та змінити плани подорожі. Але вам все одно доведеться доплатити за різницю в ціні на квитки.

Безплатне місце в літаку та багаж

Лоукостери вимагають доплату за вибір місця у салоні. Якщо ви подорожуєте самостійно або готові сидіти в літаку окремо, то доплачувати за конкретне місце не варто.

Постарайтеся взяти менше багажу. Краще зберіть одну валізу на 20 кілограмів, ніж дві по 10, це також вийде вигідніше. Часто пасажири лоукостерів розраховують, що зможуть пройти зі своїм багажем до салону і ніхто не перевірить, чи підходять валізи за розміром і вагою. Але на це сподіватися не варто, бо доведеться доплачувати за додатковий багаж – до 60 євро максимум.