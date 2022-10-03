Пільговий проїзний квиток у Німеччині: як придбати
Джерело:Visit Ukraine
Чимало українців наразі перебувають у Німеччині. Ті, хто отримують допомогу від Jobcenter чи Sozialamt, мають можливість придбати проїзний квиток за зниженим тарифом.
Як купити пільговий проїзний у Німеччині
Він називається соціальним та діє в багатьох федеральних землях. Покрокову інструкцію, як придбати пільговий квиток – читайте далі!
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- Зверніться до Jobcenter або Sozialamt. Підготуйте паспорт і персональний номер. Там вам видадуть документ, що підтверджує право на купівлю соціального квитка. Зауважте, що в деяких населених пунктах треба звертатися до Landratsamt замість зазначених установ;
- Знайдіть автомат з продажу транспортних квитків. Оберіть Sozialticket та оплатіть його;
- Окрім автоматів придбати проїзний можна в сервісному центрі залізниці.
Такі проїзні можуть бути терміном на тиждень або місяць. Також можна обрати територію його дії – для поїздок лише в межах вашого міста чи включно з сусідніми населеним пунктами. До слова, вартість пільгового квитка для українців у Берліні за наявності Berliner Pass – 28,50 євро.
Як можна заощадити на проїзді в Німеччині
У тому випадку, якщо ви часто користуєтеся громадським транспортом, то краще обрати місячний проїзний, адже так зможете заощадити. Цей квиток діє на будь-який транспорт у межах вибраної зони.
Він продається в центрах продажу квитків DB чи на сайті німецької залізниці Deutsche Bahn. Його ціна залежить від кількох чинників – м істо, кількість тарифних зон, які перетинає маршрут, час дії поїздок, кількість виду транспорту та термін дії.
Натомість пенсіонери, школярі та студенти можуть користуватися спеціальними пропозиціями та заощаджувати на проїзді. Шукайте проїзні Schüler-Fahrkarte, Fahrkarte für Studierenden, Senioren-Karte.
Також існує груповий квиток вихідного дня – група до 5 осіб може користуватися транспортом по всій країні необмежену кількість разів (14 євро на кожного пасажира).