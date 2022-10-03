Пільговий проїзний квиток у Німеччині: як придбати

Він називається соціальним та діє в багатьох федеральних землях. Покрокову інструкцію, як придбати пільговий квиток – читайте далі!

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Зверніться до Jobcenter або Sozialamt. Підготуйте паспорт і персональний номер. Там вам видадуть документ, що підтверджує право на купівлю соціального квитка. Зауважте, що в деяких населених пунктах треба звертатися до Landratsamt замість зазначених установ;

Знайдіть автомат з продажу транспортних квитків. Оберіть Sozialticket та оплатіть його;

Окрім автоматів придбати проїзний можна в сервісному центрі залізниці.

Такі проїзні можуть бути терміном на тиждень або місяць. Також можна обрати територію його дії – для поїздок лише в межах вашого міста чи включно з сусідніми населеним пунктами. До слова, вартість пільгового квитка для українців у Берліні за наявності Berliner Pass – 28,50 євро.

Як можна заощадити на проїзді в Німеччині

У тому випадку, якщо ви часто користуєтеся громадським транспортом, то краще обрати місячний проїзний, адже так зможете заощадити. Цей квиток діє на будь-який транспорт у межах вибраної зони.

Він продається в центрах продажу квитків DB чи на сайті німецької залізниці Deutsche Bahn. Його ціна залежить від кількох чинників – м істо, кількість тарифних зон, які перетинає маршрут, час дії поїздок, кількість виду транспорту та термін дії.

Як купити пільговий проїзний у Німеччині / Фото needpix.com

Натомість пенсіонери, школярі та студенти можуть користуватися спеціальними пропозиціями та заощаджувати на проїзді. Шукайте проїзні Schüler-Fahrkarte, Fahrkarte für Studierenden, Senioren-Karte.

Також існує груповий квиток вихідного дня – група до 5 осіб може користуватися транспортом по всій країні необмежену кількість разів (14 євро на кожного пасажира).