Вакциновані проти COVID-19 особи у багатьох країнах мають різні соціальні переваги. Ба більше, деякі держави готові давати призи за вакцинацію або, навпаки, карати тих, хто від неї відмовляється.

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Як країни мотивують населення робити щеплення проти COVID-19

США

У США в деяких штатах з метою популяризації вакцинації влаштовують лотереї. Так, у Нью-Йорку той, хто отримав щеплення від коронавірусу, має шанс виграти до 5 мільйонів доларів, в Огайо – до 1 мільйона доларів, а в штаті Мериленд – до 400 тисяч доларів. Крім того, вакцинованим роздають квитки на спортивні заходи та подарункові сертифікати в магазини

Американські компанії також заохочують колективи до вакцинації. Наприклад, працівникам компанії American Airlines пропонують додаткові виплати та вихідний.

Є і по-справжньому креативні акції. Для прикладу, у штаті Мічиган 4 травня в офіційний день "Зоряних воєн" влаштували тематичну вакцинацію. Це було дуже видовищно.

Навіть додатки для знайомств агітують користувачів боротися з пандемією.Tinder, Bumble, Badoo та інші відомі сервіси для пошуку пари дарують вакцинованим жителям США безплатний доступ до закритих функцій.

Польща

Польща, як і більшість країн, вирішила агітувати жителів грошима, тому організувала велику державну лотерею. Вакциновані люди можуть виграти 100 тисяч злотих щомісяця і 50 тисяч злотих щотижня. Кожен 2000-й вакцинований житель Польщі отримає 500 злотих гарантовано.

Монголія

Фінансову мотивацію обрала і Монголія. Громадяни країни, які зробили два уколи вакцини проти коронавірусу, отримують до 50 тисяч тугриків.

Росія

Москва розігрує бонусні карти й промокоди на суму до тисячі рублів серед людей старших за 60 років. До того ж у російській столиці за вакцинацію дають безплатні квитки на оглядовий майданчик Panorama 360 і безплатне ескімо. А щепленим клієнтам компанії "Аерофлот" нараховують 10 тисяч миль польоту на спеціальний бонусний рахунок.

Таїланд

У Таїланді, ймовірно, вирішили, що дарувати гроші – надто банальна ідея. Тому серед вакцинованих людей у країні щотижня розігрують корів.

Індонезія

На нагороду у вигляді тварини за отримане щеплення можуть претендувати й громадяни Індонезії. Там за повну вакцинацію видають курку.

Ізраїль

В Ізраїлі до вакцинації поставилися дуже відповідально. У країні вже масово роблять третє щеплення жителям. Також Ізраїль активно заохочує молодь і дітей до вакцинації. Так, серед школярів у країні розігрують квитки на культурні та спортивні заходи.

Гонконг

У Гонконзі за вакцинацію можна виграти електрокар Tesla, годинник Rolex, золоті злитки, квартиру або 100 тисяч доларів.

Філіппіни

Якщо перелічені вище країни мотивують жителів робити щеплення "пряником", то у Філіппінах вирішили використати зовсім інший метод – лякати "батогом". Президент країни Родріго Дутерте висловився про те, що людей, які відмовляються робити щеплення проти COVID-19, будуть садити до в'язниць.

Україна

Українські міста теж вигадують стимули для громадян. Так, місцева влада Дніпра пропонує вакцинованим дарувати місяць безплатного проїзду в громадському транспорті. А у столиці дарують футбольні квитки у центрах масової вакцинації.

Як заохочують жителів вакцинуватися проти коронавірусу / Зображення "Слово і Діло"