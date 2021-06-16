Як іноземцю отримати дозвіл на зброю у Польщі

Володіння зброєю, зокрема вогнепальною, у Польщі дозволено законодавчо, але для цього потрібно мати ліцензію на зброю (Pozwolenie na broń). За відсутність такого дозволу у Польщі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 6 місяців до 8 років. Про те, хто і як може отримати ліцензію на зброю у сусідній країні – далі у статті.
При подачі відповідної заяви слід зазначити, з якою метою людина має намір використовувати зброю. Від цього залежить технологія оформлення ліцензії.
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Мета отримання дозволу на зброю
За польськими законами, зброя може бути отримана для:
- індивідуального захисту;
- полювання;
- спорту;
- навчання;
- колекціонування;
- історичної реконструкції;
- інших випадків, які не є забороненими законом.
Як емігранту отримати ліцензію на зброю
Крім постійного проживання в Польщі (головна умова), є ще критерії, які враховуються при видачі дозволу на зброю у Польщі:
- Вік – не менше 21 року.
- Наявність фізичної та психологічної можливості застосовувати зброю, що підтверджується відповідними довідками від сертифікованих у Польщі лікарів і психологів.
- Відсутність залежностей та судимостей.
Загальний перелік документів, які необхідно подати для отримання Pozwolenie na broń, складається з:
- заяви;
- медичної довідки, що підтверджують фізичну і психологічну можливість володіння знаряддям;
- 2 фотокарток розміром 3 на 4 сантиметри;
- підтвердження оплати необхідних зборів.
Крім цього обов'язкового переліку, треба надати інші документи, які відрізнятимуться в залежності від мети, з якою людина планує використовувати зброю. Наприклад, мисливцям слід мати Свідоцтво про членство в Польській мисливської асоціації й Свідоцтво про основний мисливської ліцензії, колекціонерам – документ, що підтверджує членство в асоціації колекціонерів тощо.Якщо у дозволі відмовили, то оскаржити рішення коменданта можна впродовж 14 днів у нього ж або у суді.