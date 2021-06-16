Як іноземцю отримати дозвіл на зброю у Польщі

Володіння зброєю, зокрема вогнепальною, у Польщі дозволено законодавчо, але для цього потрібно мати ліцензію на зброю (Pozwolenie na broń). За відсутність такого дозволу у Польщі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 6 місяців до 8 років. Про те, хто і як може отримати ліцензію на зброю у сусідній країні – далі у статті.

При подачі відповідної заяви слід зазначити, з якою метою людина має намір використовувати зброю. Від цього залежить технологія оформлення ліцензії.

Дізнавайтеся також Як переїхати до Великої Британії: експерти відповіли на головні питання

Мета отримання дозволу на зброю

За польськими законами, зброя може бути отримана для:

індивідуального захисту;

полювання;

спорту;

навчання;

колекціонування;

історичної реконструкції;

інших випадків, які не є забороненими законом.

Як емігранту отримати ліцензію на зброю

Крім постійного проживання в Польщі (головна умова), є ще критерії, які враховуються при видачі дозволу на зброю у Польщі:

Вік – не менше 21 року.

Наявність фізичної та психологічної можливості застосовувати зброю, що підтверджується відповідними довідками від сертифікованих у Польщі лікарів і психологів.

Відсутність залежностей та судимостей.

Загальний перелік документів, які необхідно подати для отримання Pozwolenie na broń, складається з:

заяви;

медичної довідки, що підтверджують фізичну і психологічну можливість володіння знаряддям;

2 фотокарток розміром 3 на 4 сантиметри;

підтвердження оплати необхідних зборів.

Крім цього обов'язкового переліку, треба надати інші документи, які відрізнятимуться в залежності від мети, з якою людина планує використовувати зброю. Наприклад, мисливцям слід мати Свідоцтво про членство в Польській мисливської асоціації й Свідоцтво про основний мисливської ліцензії, колекціонерам – документ, що підтверджує членство в асоціації колекціонерів тощо.

Якщо у дозволі відмовили, то оскаржити рішення коменданта можна впродовж 14 днів у нього ж або у суді.