Як говорити про погоду польською мовою: 30 найпоширеніших слів

Погода – вічно актуальна тема, на яку можна говорити з будь-ким: з сусідом, з колегами на роботі, з друзями та знайомими. А тому не буде зайвим українцям, які перебувають в Польщі, мати на озброєнні кілька слів про погоду польською мовою.

"Dzisiaj jest ładna pogoda, no nie?" – цією фразою ви можете почати розмову з поляком або з полькою, якщо не знаєте, про що говорити. Про погоду заведено розмовляти в будь-якій незрозумілій чи незручній ситуації. На тему погоди переводять стрілки, коли хочуть уникнути відповіді, погода змінюється щодня, від погоди часто залежить настрій. Тож ловіть кілька слів на цю тему, які стануть вам в пригоді в Польщі.

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20 польських слів про погоду

pogoda – погода

opady – опади

grad – град

deszcz – дощ

niebo – небо

wiatr – вітер

słońce – сонце

temperatura – температура

chmura – хмара

zachmurzenie – хмарність

burza – буря

grzmot – грім

mgła – туман

tęcza – веселка

wilgoć – вологість

ciśnienie – тиск

mróz – мороз

przymrozki – приморозки

śnieg – сніг

gołoledź – ожеледиця

zamieć śnieżna – снігова хуртовина.

Як описати погоду польською мовою

Хорошу погоду поляки можуть назвати "przyjemna", сонячну – "słoneczna". Коли тепло, то можна сказати "ciepło", а коли спекотно – "upał".

Якщо погода погана, її можна описати словами "brzydka" та "nieprzyjemna". Якщо прохолодно, підійде слово "chłodno", а коли дуже холодно – "zimno".