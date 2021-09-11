Як у Чехії можна здобути фах юриста: перелік державних університетів

Юридична освіта у Європі є напрочуд перспективною, зокрема у Чехії. Здобути освіту у сфері права у країні пропонують чотири державних вищих освітніх заклади.

Конкуренція при вступі до вишів у Чехії є значною. Щороку кількість охочих бути у майбутньому юристами зростає. Це пов'язано з тим, що власник диплому від престижного університету має великі шанси знайти хорошу роботу. Щоб працювати за професією (юрист, суддя, прокурор, нотаріус, судовий виконавець тощо) в Чехії потрібно завершити п'ятирічну магістерську програму.

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Які державні виші у Чехії мають юридичний факультет

Всі перелічені нижче освітні заклади надають можливість п'ятирічного навчання та отримання ступеня магістра (Mgr). Також найбільш наполегливі студенти можуть продовжити навчання в докторантурі й отримати ступінь PhD.

Карлів університет

Це один з найпрестижніших університетів у Празі. Юридичний факультет був заснований одночасно з освітнім закладом ще у 1348 році.

Охочим отримати професію юриста у цьому університеті треба пройти тести SCIO: на загальні передумови до навчання (OSP) і основи соціальних наук (ZSV).

Ці тести можна складати впродовж року. Є 6 спроб, щоб здобути кращий результат. Також можна отримати бонусні бали за знання іноземних мов (максимум 10 балів за знання двох мов). До уваги беруть сертифікат рівня B2 з англійської, французької, німецької та іспанської мов.

Західночеський університет в Плзені

Університет заснований в 1991 році, складається з 7 факультетів. Вступникам треба скласти тести на загальні передумови до навчання (OSP) і основи соціальних наук (ZSV). Результати тестів діляться на блоки й оцінюються окремо.

Університет Масарика

Вищий освітній заклад є другим за кількістю студентів у Чехії. Він заснований у 1919 році, розташований у місті Брно, історичному центрі Моравії.

Що цікаво студенти цього університету під час навчання проходять обов'язкову практику (наприклад, в суді або адвокатській конторі). Вони працюють з реальними справами в рамках спеціальних практик, внаслідок чого отримують дуже хороші знання. Саме тому освітній заклад користується такою великою популярністю серед абітурієнтів.

Університет Масарика потребує іншої підготовки до вступу. Тести SCIO у закладі не приймаються. Натомість університет має свій іспит – TSP. Він складається з 48 питань і 5 варіантів відповідей. На складання абітурієнтам дають 100 хвилин. Тест завжди відбувається чеською мовою, за винятком восьми завдань англійською мовою.

Університет Палацького

Університет Палацького розміщений в місті Оломоуці. Він є другим за віком вищим навчальним закладом Чехії після Карлового університету.

Щоб вступити на юридичний факультет у цьому випадку необхідно традиційно скласти тести на загальні передумови до навчання (OSP) і основи соціальних наук (ZSV). Результати оцінюються окремо за блоками.

Тест OSP ділиться на дві частини – аналітична (50 хвилин і 33 завдання) і вербальна (35 хвилин і 33 завдання).

Також в університетах Чехії є "нульовий" рік. Це платний рік навчання для іноземців. Заняття відбуваються тричі на тиждень. Якщо успішність студента буде не нижчою за 2,25, то після завершення курсу у нього буде змога одразу перейти на другий курс. Якщо емігрант не впевнений у своїх силах щодо успішного вступу на перший курс, то це чудова нагода підучити мову і паралельно вивчати правові основи.