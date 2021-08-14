Як безплатно відремонтувати меблі в Польщі

У Варшаві на Білянах працює безкоштовна столярна майстерня. Під час майстер-класів, які у ній проводять, учасники можуть пофарбувати та переробити свої старі меблі або спроєктувати нові.

Таким чином люди, які мають хорошу фантазію, можуть зробити дизайнерські меблі власноруч. З технічними моментами працівники майстерні допоможуть.

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Детальніше про столярну майстерню

Професійна столярна майстерня є частиною проєкту Mój design. Його підтримує фонд Cultura Memoriae.

Завітати у столярну майстерню PsycheArt і реставрувати меблі, які потребують ремонту, можуть всі охочі.

Якщо задуманий предмет інтер'єру не вдасться зробити з першого разу, то меблі можна залишити в студії, щоб закінчити роботу під час наступних занять.

Вільних місць на майстер-класи у серпні вже немає. Доступні дати на вересень повідомлять на сторінці проєкту або в фейсбуці Уженда Белян.

Цікаво, що більшість учасників майстер-класів у столярській майстерні – жінки, розповідають організатори. Так, на одного гостя чоловічої статі за статистикою припадає шість охочих майструвати меблі жінок.