Як безплатно відремонтувати меблі в Польщі
Джерело:The Warsaw
У Варшаві на Білянах працює безкоштовна столярна майстерня. Під час майстер-класів, які у ній проводять, учасники можуть пофарбувати та переробити свої старі меблі або спроєктувати нові.
Таким чином люди, які мають хорошу фантазію, можуть зробити дизайнерські меблі власноруч. З технічними моментами працівники майстерні допоможуть.
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Детальніше про столярну майстерню
Професійна столярна майстерня є частиною проєкту Mój design. Його підтримує фонд Cultura Memoriae.
Завітати у столярну майстерню PsycheArt і реставрувати меблі, які потребують ремонту, можуть всі охочі.
Якщо задуманий предмет інтер'єру не вдасться зробити з першого разу, то меблі можна залишити в студії, щоб закінчити роботу під час наступних занять.
Вільних місць на майстер-класи у серпні вже немає. Доступні дати на вересень повідомлять на сторінці проєкту або в фейсбуці Уженда Белян.
Цікаво, що більшість учасників майстер-класів у столярській майстерні – жінки, розповідають організатори. Так, на одного гостя чоловічої статі за статистикою припадає шість охочих майструвати меблі жінок.