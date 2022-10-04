В'їзд українців до Ізраїлю: які умови перетину кордону діють під час війни

Багато країн світу йдуть назустріч українцям, спрощуючи умови в'їзду на тлі війни. Ізраїль не став винятком, і там також скасували всі обмеження щодо перетину кордону, які діяли для громадян України ще у першому кварталі 2022 року.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський. Що варто знати українцям про поїздку до цієї країни, коротко розповідаємо у нашому матеріалі.

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На яких умовах зараз відбувається в'їзд громадян України до Ізраїлю

Так, за словами Міхаеля Бродського, ще на початку війни певні обмеження щодо перетину кордону діяли, але на сьогодні їх знято. Серед іншого, йдеться і про скасовану вимогу на отримання попереднього електронного дозволу від МВС Ізраїлю для в'їзду до країни. Таким чином, громадянам України та їхнім друзям, які отримали запрошення, більше не потрібно отримувати ці дозволи.

Тепер кожен українець може купити квиток та прилетіти до Ізраїлю. Щоправда, остаточне рішення про дозвіл перетину кордону, як і в будь-якій іншій країні, ухвалює прикордонна служба. Прикордонники мають право не пустити на територію Ізраїлю ту чи іншу людину.

Як зазначив Бродського, від 24 лютого до Ізраїлю з України прибуло 12 тисяч людей, які мають право на репатріацію.

Ще понад 20 тисяч не євреїв, людей, які не мають єврейського коріння, приїхали до Ізраїлю як біженці. Як правило, це люди, які мають або родичі, або друзі в Ізраїлі, які можуть їм допомогти. Вони втекли від війни, в Ізраїлі вони набули офіційного статусу біженця і можуть там жити, принаймні поки йде війна,

– додав посол.