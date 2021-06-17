Усе про фінансове шахрайство: як не пійматись на гачок аферистів – графічний довідник

Там, де є гроші, водяться і шахраї. Якщо раніше хакери та інші аферисти націлювались передусім на передові корпорації із шаленими оборотами капіталу, то зараз їх жертвами все частіше стають пересічні громадяни з невеликими статками, зокрема через активний розвиток фінансових технологій та появу нових нелегальних схем.

Тому сьогодні як ніколи важливо знати, як вберегти себе та свої заощадження від шахраїв, особливо у мережі онлайн, де аферисти статистично найчастіше ошукують українців. Компанія TransferGo поділилась спеціально розробленим графічним довідником. У ньому міжнародна платформа грошових онлайн-переказів розповідає про всі заходи безпеки, пов’язані з особистими фінансами.

До теми Як не втратити все: фінансова безпека у сучасному кіберпросторі

Основні аспекти

Грошові перекази в онлайн-режимі – чудовий спосіб надіслати гроші куди потрібно. Однак популярні рішення завжди притягують до себе невгамовних шахраїв. Існує кілька простих кроків, які допоможуть захистити ваші гроші у мережі.

Конфіденційність

Бережіть свої особисті дані, як найцінніший скарб, і передавайте їх лише тим особам, яким точно можете довіряти.

Не повідомляйте незнайомцям номери банківських карток та CVV-коди, розміщені на їх звороті, а також ні за яких обставин не передавайте свої дані для входу в особисті акаунти, зокрема й на платформу надійних грошових переказів TransferGo.

Ніколи не передавайте дані для входу в особисті акаунти / Скриншот сайту TransferGo

Безпека

Про безпеку вашого цифрового світу варто дбати так само як і про власне помешкання. Погодьтесь, завжди неприємно, коли у домі з’являються непрохані комахи чи шкідники.

Так само і в мережевому просторі – не допускайте появи вірусів чи шкідливих програм, зокрема постійно оновлюйте операційну систему на власних гаджетах та використовуйте актуальне антивірусне програмне забезпечення.

На комп’ютерах зі спільним доступом ніколи не зберігайте свої дані та завжди виходьте з авторизованих акаунтів після закінчення роботи. Ніколи не переходьте за підозрілими посиланнями та будьте особливо пильними під час спілкування із незнайомцями в інтернеті, а краще й взагалі з ними не комунікуйте.

Обмежте комунікацію з незнайомцями в інтернеті / Фото Pexels

Характерні ознаки шахраїв

Шахрайство може мати дуже різні форми та схеми, однак всіх аферистів поєднують подібні методи. Будьте особливо обережні, якщо:

вас просять надіслати гроші на інший рахунок;

залякують, що хтось або щось у небезпеці, і спонукають виконати певну дію;

підганяють чи тиснуть на вас, щоб ви чимшвидше відправили кошти;

запитують, скільки грошей у вас є на рахунку;

намагаються виманити ваші коди доступів, паролі, PIN-коди, дані банківської картки чи інші персональні дані.

Графічний довідник від TransferGo

Візьміть за правило – завжди зупинитись та добре подумати, перш ніж переказувати кудись гроші. Перевіряйте кожного, хто просить вас про оплату – офіційні установи ніколи не нехтуватимуть вашим запитом надати всі необхідні докази, що вони – це справді вони.

Оперативно реагуйте, коли здається, що ви стали жертвою шахрайської схеми, передусім негайно звертайтесь до служби підтримки вашого банку чи фінансової установи. Зокрема служба підтримки компанії TransferGo спілкується 9 мовами, у тому числі українською та російською.

Що стосується онлайн-переказів, то компанія TransferGo регулярно перевіряє та удосконалює власну систему безпеки користувачів, щоб клієнти могли надійно надсилати гроші рідним та близьким, без прихованих комісій чи додаткових доплат.

Компанія створила окремий графічний довідник, який допоможе українцям запам’ятати усі правила фінансової поведінки в онлайні та вбереже їх від шахрайських схем.

Як не потрапити на гачок шахраїв: графічний довідник від TransferGo

Більше порад щодо безпеки у мережі можна знайти за посиланням.

Інші види шахрайства

Згадані вище поради стосуються кожного, незалежно від віку чи країни проживання, однак вітчизняні шахраї пішли далі, і вигадали ще більше способів ошукати довірливих українців.

Пропозиції роботи

Можливість віддаленої роботи з хорошою оплатою праці приваблює кожного, тим паче у часи пандемії. Однак чи не занадто добре виглядає вакансія, щоб бути правдою? Якщо вас не запрошують на співбесіду, не перевіряють наявність досвіду та інші навички, то, скоріш за все, ви натрапили на шахрая.

Часто аферисти пропонують зареєструватись на онлайн-сервісі з номером телефону іншої особи, буцімто задля того, щоб створити ваш "робочий" акаунт та пройти верифікацію зі своїми документами.

Приклад схеми, коли шахраї від імені компанії TransferGo пропонують роботу / Скриншот TransferGo

Завжди звертайте увагу, де розміщено вакансію, зокрема чи є вона на офіційному сайті компанії. Будьте особливо обережними на платформі телеграм, оскільки великі корпорації не будуть розміщувати свої вільні посади винятково там.

Якщо вакансія є не фейковою, то ви зможете знайти її і на інших порталах, зокрема на офіційних сайтах та у профілях LinkedIn.

Покупка акаунтів

У просторах інтернету існує безліч пропозицій заробити невеликі суми у розмірі 100 – 500 гривень за продаж чи "оренду" особистих акаунтів. Ніколи не ведіться на подібні пропозиції, адже шахрай може навіть заплатити вам тих декілька сотень гривень, а згодом елементарно ошукати вас, знявши усі доступні гроші з вашого рахунку.

Приклад шахрайського оголошення про покупку особистих акаунтів / Скриншот з платформи фейсбук