Яку допомогу надала Польща Україні у 2022 році: вражаючі цифри

Вартість допомоги Україні становить близько 1% ВВП Польщі, тобто близько 30 мільярдів злотих тобто це майже 7 мільярдів доларів у 2022 році.

Про це повідомила міністерка фінансів Польщі Магдалена Жечковська в інтерв’ю. За її словами, поки важко оцінити, чи збільшиться це значення цього року.

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Допомога Польщі для України

Ця вартість становить близько 1% ВВП, що становить близько 30 мільярдів злотих лише за 2022 рік,

– сказала Жечковська в ефірі Radio Zet.

За її словами, ця сума включає і кошти, які надходять з центрального бюджету, з фонду допомоги Україні, кошти, які виділяють органи місцевого самоврядування та військова допомога.

Допомогу за 2023 рік поки важко оцінити, тому що це також залежить від масштабів військової допомоги і від того, скільки людей, скільки біженців залишиться в Польщі.

"Ми не змагаємося, хто більше допоможе, хто більше пожертвує коштів, тому що важливо, щоб ця допомога надходила і щоб ми завжди були готові до подальших дій. Що стосується участі Польщі, то вона дуже всеосяжне. Це не лише державні витрати. Це витрати приватних осіб, це витрати приватних компаній, це витрати органів місцевого самоврядування, це військова допомога", – перерахувала Жечковська.

Які країни найбільше допомагають Україні

Відповідно до звіту, опублікованого незалежним німецьким аналітичним центром Kiel Institute, торік Польща стала лідером серед країн, які найбільше допомагають Україні.

Далі найбільшу допомогу у співвідношенні до свого ВВП витратила на Україну Естонія. Наступні в рейтингу — Латвія, Чехія та Литва.

Фінансові зобов'язання США перед Україною минулого року склали 73 мільярди євро, а країн Європейського Союзу – 55 мільярдів євро.