Вперше за кордоном: у Варшаві стартувала виставка російської техніки, яку розтрощили ЗСУ

Раніше цю виставку анонсував голова Міноборони України Олексій Резніков, наголошуючи на тому, що російські генерали хотіли б, аби їхні танки дійшли до Лісабона. Тож розбита техніка Росії відправляється в "турне" Європою з кінцевою точкою у столиці Португалії.

А перше місто Європи, яке приймає танки Росії як виставкові експонати, стала Варшава.

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Що відомо про виставку

Розпочалася вона вчора, 27 червня, посеред історичного центру Варшави – на Замковій площі. У виставці з назвою "Za wolność naszą i waszą" ("За нашу і вашу свободу") представлена техніка окупантів, що була розтрощена та захоплена Збройними силами України під час російсько-української війни. В описі заходу йдеться, що Україна спільно з партнерами "перетворює другу армію світу на музейні експонати".



Виставка у Польщі "За нашу і вашу свободу" / Фото Міністерство оборони України

Це доказ того, що Росію можна перемогти,

– сказав глава канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик.

Після Варшави, організатори планують показати військову техніку в інших містах Польщі та Європи. Зокрема, виставка "За нашу і вашу свободу" відбудеться у Берліні, Парижі, Мадриді та Лісабоні.



Розбита російська техніка представлена у Варшаві / Фото Міністерство оборони України

Які експонати представлені на виставці "За нашу і вашу свободу"

На площі посеред Варшави стоїть танк Т72Б, який знищили в бою 31 березня в селі Дмитрівка під Києвом, артилерійська установка "Мста-С", яку підбила артилерія ЗСУ на Сумщині, зразки снарядів реактивних систем залпового вогню "Ураган" та "Смерч".

Європейському суспільству важко усвідомити та уявити кількість заліза та вогню, яку стримує зараз Україна, оскільки воно не стикалося з цим 80 років. Якщо взяти по кожній одиниці всієї техніки, використаної Росією проти України, то площі не вистачило б для розміщення всього цього,

– сказала заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона також додала, що за три місяці війни українська армія знищила близько 10 тисяч одиниць російської військової техніки.



Техніку окупантів показали в Європі / Фото Міністерство оборони України

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