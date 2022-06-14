Водіям у Варшаві доведеться платити більше за паркування: названі нові ціни

У варшавській мерії вирішили змінити тариф у певних паркувальних зонах. Нові умови набудуть чинності з 15 серпня 2022 року.

Так, йдеться про зони платного паркування (SPPN), які не перебувають під охороною. Влада Варшави пояснила, що такий крок входить у план довгострокової стратегії розвитку міста.

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Передусім, я хотів би уникнути ситуації, як це було у Варшаві в минулому, коли протягом 10 – 15 років ціни на паркування взагалі не підвищувалися, а потім стався великий стрибок. Саме тому ми вирішили підготувати цю індексацію. Цей захід ми планували вже давно, тому це ні в якому разі не спосіб заткнути дірку в бюджеті,

– пояснив мер Варшави Рафал Тшасковський.

Якими будуть ціни на паркування у зонах SPPN

перша година паркування обійдеться у 4,50 злотих (раніше 3,90 злотих);

за другу годину доведеться заплатити 5,40 злотих (раніше 4,60 злотих);

ціна за третю годину паркування становить 6,40 злотих (раніше 5,5 злотих);

четверта та кожна наступна година – 4,50 злотих (раніше 3,90 злотих).

Умови паркування в платних зонах та штрафи за несплату

Графік роботи: залишати машини можна з понеділка до п'ятниці з 8 ранку до 8 вечора.

Для порушників, які не оплатили паркування в зоні SPPN, штрафи також стануть більшими. Після нововведень доведеться викласти з гаманця уже не 250 злотих, а 300 злотих. Проте, як і раніше, діє знижена ставка для тих, хто оплатить штраф у перші 7 днів. У такому випадку з водія стягнуть лише 200 злотих.

Разом з усім тим, зону платного паркування SPPN розширять. Мовиться про райони Mokotowie та Pradze-Półnoс. На Górnym Mokotowie вона буде продовжена до вулиці Różanej, а в Dolnym Mokotowie – до вулиці Gagarina.

Однак якщо нові ціни за паркування почнуть діяти уже з середини серпня поточного року, то зміни щодо збільшення паркувальних місць варто очікувати з початку січня 2023 року.

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