Витирати українцями ноги ніхто не в праві, – українка про досвід депортації та боротьбу за права

Василина Галин народилась у селі Замок, що на Львівщині. Живучи за 12 кілометрів до кордону з Європою, дівчина довгий час жодного разу його не перетинала. Однак з 2016 року українка разом з чоловіком Мар’яном мешкає та працює у Польщі, хоча й без складних "пригод" не минулось.

Через недобросовісність першого роботодавця Василині заборонили в'їзд до Польщі на цілий рік, та ще й не виплатили чесно зароблених грошей. Але дівчина не розгубилась, і вирішила довести, що ніхто не в праві принижувати українців. Закордон 24 розпитав Василину про її досвід боротьби за власні права, ануляцію депортації та чесну оплату праці у Польщі.

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Чим зараз займається Василина

У Польщі Василина з чоловіком уже 4 з половиною роки. Раніше вони жили у Любуському та Великопольскому воєводствах, однак вже понад 2 роки мешкають у містечку Воломін, що під Варшавою. Дівчина веде власний інстаграм-блог, де розповідає про свій досвід еміграції, а чоловік Мар'ян працює далекобійником.

В Україні Василина працювала конструктором одягу, і вперше поїхала до Польщі як швачка, але по приїзду працювала закрійницею. Цьогоріч чоловік подарував їй на День народження промислову швейну машинку, і українка мріє про відкриття власної справи, про яку давно задумувалась.

Досвід депортації

Через недбале ставлення першого роботодавця Василини до працевлаштування іноземців, прикордонна служба зобов'язала дівчину повернутись в Україну та заборонила в'їзд у Польщу на 1 рік.

Скориставшись нагодою, підприємець вирішив не виплатити дівчині чесно зароблених грошей, адже з України доволі складно добитись реальної компенсації. Однак українка взяла за мету абищо довести своє та відстояти власні права – отримати повну зарплату та скасувати несправедливе рішення прикордонної служби Польщі.

Мені хотілось довести, що витирати українцями ноги не вдасться! Я звернулась в інспекцію праці, щоб допомогли у виплаті зарплати, у поліцію, щоб забрати свої речі, та до фірми, яка займається легалізацією іноземців, щоб посприяли скасуванню заборони на в'їзд,

– розповідає Василина.

Досягти абсолютного успіху по всіх пунктах дівчині таки вдалось! А горе-працедавець відтоді й взагалі не працевлаштовує українців. За словами Василини, він і не сподівався, що наші співвітчизники можуть так вперто відстоювати власні права.

Українка таки добилась свого / Фото Василина Галин

Навіщо блогерство

Власний блог в інстаграмі дівчина почала вести саме у період очікування скасування заборони на в'їзд у Польщу три роки тому. Їй захотілось поділитись власною історією та вберегти інших українців від подібних помилок.

У своєму акаунті Василина розповідає про всі тонкощі легалізації, щоб наші співвітчизники могли самостійно займатись власними документами, знали свої права та вміли їх відстоювати.

Мій блог для тих, хто лише планує переїхати, або вже знаходиться тут, у Польщі. Я змогла особисто познайомитись з багатьма моїми підписниками у різних містах республіки, і бачу, що мої дописи – зближують, що не може не радувати,

– ділиться Василина.

Блогерка почала співпрацювати з надійними міжнародними компаніями, зокрема, з сервісом міжнародних онлайн-переказів TransferGo. Дівчина розповідає, що їх співпраця триває уже декілька років, і вона сама користується платформою.

Завдяки TransferGo можна бути ближчим до своїх рідних. Можна зробити їм подарунок дистанційно і показати свою любов та турботу. Коли немає можливості просто приїхати і обійняти близьких, то це хороший спосіб показати, що про них піклуються та пам'ятають,

– розповідає українка.

Василина не забуває про близьких в Україні / Фото Василина Галин

Повернення в Україну

Василина розповідає, що кожен емігрант, коли-не-коли, все ж задумується над поверненням на батьківщину. Серце часто проситься назад, але мозок розуміє, що причиною еміграції був далеко не пошук пригод. За словами дівчини, зарікатись не варто, однак вони з чоловіком наразі бачать своє майбутнє у Польщі.

Якщо діти подружжя народяться там, і ця країна стане для них рідною, то на старості захочеться залишитись поблизу дітей та внуків, а не повертатись у країну, де на тебе вже ніхто давно не чекає.

Василина та Мар'ян планують залишатись у Польщі / Фото Василина Галин