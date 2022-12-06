У Польщі скасували виплату для 110 000 біженців з України: що зробити, щоб не втратити допомогу

Втім, чимало українців втратили право на допомогу від уряду. Її перестають виплачувати, якщо люди повертаються додому.

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Станом на грудень 110 тисяч українців уже не отримують виплат. Мовиться про допомогу "500+" та "Сімейний капітал опікунчий".

Речник управління соціального страхування ZUS Павел Жебровський каже, що часто за скасуванням виплат звертаються самі українці. Людина втрачає право на допомогу у Польщі, коли вирішує повернутися в Україну. А коли людина повернеться, виплати можуть й не поновити, якщо термін виїзду був дуже тривалим.

Біженці з України, які виїжджають з Польщі на довше ніж 30 днів, втрачають право на отримання соціальних допомог по різних програмах,

– йдеться у повідомленні.

Тому, якщо плануєте виїжджати з країни, то варто звернутися до ZUS за місцем проживання та повідомити про виїзд. Там ви можете відмовитися від допомоги.

Є випадки, коли допомогу потрібно буде повернути

Нерідко українці зловживають і не повідомляють у ZUS про повернення додому. У такому разі, особа зобов'язана буде віддати не тільки гроші, а й додаткові відсотки.

Нещодавно в уряді прийняли поправки до законодавства, щоб допомогу отримували справді ті, хто її потребує. Зокрема, перевірятимуть тих, хто отримує:

500+;

300+;

сімейний капітал опікунчий;

дофінансування перебування дитини в яслах.

Проживання для українських біженців у Польщі стане платним

Українці, що з початку повномасштабної війни знайшли прихисток у Польщі, змушені будуть платити за проживання у закладах розміщення біженців з 1 березня 2023 року. Оплата буде введена для тих біженців, які перебувають у колективних закладах розміщення понад 120 днів.

Також прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький заявив, що польський уряд наразі працює над покращенням забезпечення допомоги на тлі можливої ​​другої хвилі біженців. У Польщі хочуть, аби система була відповідно приготована, щоб польські платники податків якнайменше мали платити за цю можливу чергову хвилю біженців.