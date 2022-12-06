У Польщі скасували виплату для 110 000 біженців з України: що зробити, щоб не втратити допомогу
Джерело:in Poland
В Польщі продовжує перебувати найбільша кількість українських біженців. Країна всіляко допомагає нашим громадянам, зокрема, і фінансово. Польща виплачує матеріальну допомогу.
Понад 110 тисяч українців втратили допомогу від Польщі
Втім, чимало українців втратили право на допомогу від уряду. Її перестають виплачувати, якщо люди повертаються додому.
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Станом на грудень 110 тисяч українців уже не отримують виплат. Мовиться про допомогу "500+" та "Сімейний капітал опікунчий".
Речник управління соціального страхування ZUS Павел Жебровський каже, що часто за скасуванням виплат звертаються самі українці. Людина втрачає право на допомогу у Польщі, коли вирішує повернутися в Україну. А коли людина повернеться, виплати можуть й не поновити, якщо термін виїзду був дуже тривалим.
Біженці з України, які виїжджають з Польщі на довше ніж 30 днів, втрачають право на отримання соціальних допомог по різних програмах,
– йдеться у повідомленні.
Тому, якщо плануєте виїжджати з країни, то варто звернутися до ZUS за місцем проживання та повідомити про виїзд. Там ви можете відмовитися від допомоги.
Є випадки, коли допомогу потрібно буде повернути
Нерідко українці зловживають і не повідомляють у ZUS про повернення додому. У такому разі, особа зобов'язана буде віддати не тільки гроші, а й додаткові відсотки.
Нещодавно в уряді прийняли поправки до законодавства, щоб допомогу отримували справді ті, хто її потребує. Зокрема, перевірятимуть тих, хто отримує:
- 500+;
- 300+;
- сімейний капітал опікунчий;
- дофінансування перебування дитини в яслах.
Проживання для українських біженців у Польщі стане платним
Українці, що з початку повномасштабної війни знайшли прихисток у Польщі, змушені будуть платити за проживання у закладах розміщення біженців з 1 березня 2023 року. Оплата буде введена для тих біженців, які перебувають у колективних закладах розміщення понад 120 днів.
Також прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький заявив, що польський уряд наразі працює над покращенням забезпечення допомоги на тлі можливої другої хвилі біженців. У Польщі хочуть, аби система була відповідно приготована, щоб польські платники податків якнайменше мали платити за цю можливу чергову хвилю біженців.Зауважте: з початку повномасштабної війни Росії проти України до Польщі в'їхало майже 8 мільйонів людей, виїхало – 6 мільйонів 200 тисяч. Проте в уряді країни очікують на черговий потік біженців через, зокрема, енергетичні проблеми в Україні.