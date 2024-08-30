Нова розвага для туристів: популярне місто ЄС запроваджує унікальний вид транспорту

Міська рада Вільнюса офіційно схвалила інтеграцію нового екологічно чистого виду транспорту в систему громадського транспорту міста – водного електротранспорту. Ця ініціатива буде впроваджуватися в три етапи, перший з яких спрямований на встановлення сполучення між центром столиці та районом Жирмунай.

Це новий вид транспорту для Литви. Очікується, що жителі Вільнюса та гості міста зможуть спробувати його вже у 2025 році протягом літнього сезону.

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У Вільнюсі з'явиться річковий трамвай

Наступного літа у Вільнюсі з'явиться річковий трамвай. Він з'єднає райони Жирмунай та Жверінас. Разовий квиток буде коштувати 3 євро.

Це новий вид транспорту для Литви. Весь шлях трамваєм займе 45 хвилин.

Наша мета – перетворити набережну річки Неріс на новий центр тяжіння столиці, тому, реконструюючи інфраструктуру набережної, ми почали враховувати і екологічний водний транспорт. Інтеграція водного транспорту в систему громадського транспорту вже зарекомендувала себе в інших містах Європи,

– каже мер Вільнюса Валдас Бенкунскас.

1 січня збираються запровадити квиток, дійсний і для водного, і для наземного транспорту. Разовий квиток буде коштувати 3 євро, при покупці на борту – 4 євро, туди й назад – 5 євро, сімейний квиток (дві дорослі плюс 1 – 3 дитини) – 7 євро (на борту 9 євро).

Як це буде?

Після інтеграції цього водного транспортного сполучення в наявну систему громадського транспорту Вільнюса, можливість пересадки з корабля на автомобільний транспорт буде створена на одній з найбільших пересадних точок громадського транспорту в столиці – зупинці "Зелений міст". Таке сполучення також забезпечить мешканцям та гостям міста більш зручний та швидкий доступ до бізнес-центрів, музеїв та інших пам'яток, розташованих у центральній частині міста.

Орієнтовно, повна тривалість одного маршруту триватиме близько 45 хвилин. На початку операції для забезпечення транспортних послуг курсуватиме до 4 електрокатерів, а транспортні послуги по річці будуть надаватися в травні – жовтні.



У Вільнюсі з'явиться річковий трамвай / Фото madeinvilnius.lt

На другому етапі буде розширено мережу зупинок у сполученні Жірмунай – Жверинас із встановленням 6 додаткових зупинок. На третьому етапі планується створити сполучення між Žvērynas і Vingios parkas шляхом встановлення 2 додаткових зупинок.

Крім того, вважають, що цей вид транспорту слугуватиме ще й розвагою, що, безсумнівно, приверне увагу туристів.