Вихідні на Балтійському морі: 3 місця, де можна відпочити у Польщі

Польща рідко асоціюється із відпочинком на морі. Але і тут можна влаштувати собі чудовий пляжний відпочинок з сім'ю чи друзями.

Гданськ, Сопот та Гдиня – три найбільші міста Польщі, які омивають води Балтійського моря. Зважаючи, що це північний регіон, то здебільшого море прохолодне для купання, проте влітку тут можна повноцінно відпочити.

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Додамо, що на поляків чекають довгі вихідні (13 – 15 серпня), тож є нагода спланувати коротку відпустку до моря. Ми ж підготували трійку місць, які ідеально підійдуть для невеликої мандрівки.

Де відпочити в Польщі біля Балтійського моря

Świnoujście

Швиноуйшче – портове містечко, що розкинулося на 44 островах. Кажуть, тут один з найширших і найкращих пляжів у Польщі.



Świnoujście / Фото e-wczasy

Mierzeja Helska

Хельська коса або півострів Хель — це 35 кілометровий піщаний пляж, який розділяє Балтійське море й Пуцьку Затоку. Тут сподобається любителям активного відпочинку. Обов'язково побувайте у місцевостях Юрата, Ястарнія та Халупи.



Mierzeja Helska / Фото podroze.gazeta

Kołobrzeg

Колобжег — найбільший оздоровчий курорт. Він вважається польською столицею SPA.



Kołobrzeg / Фото portalmorski