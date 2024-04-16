Щоб не "потонути" у морі туристів: коли найкраще їхати в Італію

Італія – справжня королева європейських туристичних напрямків. Очікують, що упродовж 2024 року її відвідають понад 400 мільйонів туристів. Тревел-експерт порадив, коли найкраще вирушати у мандрівку.

У всі сезони на вулицях популярних італійських міст ніде яблуку впасти. Найпопулярнішими серед туристів є Рим та Венеція.

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Коли найкраще відвідати Італію

Тревел-експерт Чарлі Гоббс розповів, що за рік відвідав країну двічі: у серпні 2023 та у березні 2024. Щоразу він зупинявся у Римі. Квартира була поблизу легендарного фонтану Треві. Щоразу, коли Гоббс проходив повз нього, сходинки фонтану нагадували трибуни у тематичних морських парках США – таким щільним був натовп.



Вже невдовзі в Італії розпочнеться туристичний сезон / Unsplash

За словами експерта, уникнути натовпів туристів в Італії не вийде. Особливо біля популярних туристичних локацій. Водночас найкращий період для відвідин – у період від жовтня до квітня.

Тим часом Емілі Фіцрой заявила, що обожнює відвідувати Італію саме восени. Тоді країна очищується від "літніх" туристів. Тим часом місцеві фермери влаштовують фермерські базарчики та пропонують багато всякої смакоти. Зокрема, перші сезонні трюфелі та нова оливкова олія.

За словами Фіцрой, море ще тепле, тому можна насолодитися й пляжним відпочинком.