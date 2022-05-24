Відсьогодні в Німеччині можна обміняти гривню на євро: як це зробити

Зараз в Німеччині перебуває безліч громадян України. Втікаючи від війни, українці взяли з собою лише найнеобхідніше, очевидно, гроші — входять до цього списку.

В Німеччині можна обміняти гривню на євро

На жаль, не всюди у Європі можна обміняти гривні на іноземну валюту, наприклад, євро. Втім, відсьогодні, 24 травня, біженці з України отримали таку можливість в Німеччині. Про це домовилися з Національним банком України Федеральне міністерство фінансів, Німецький федеральний банк і банківська галузь Німеччини.

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Так, українські біженці можуть обміняти в німецьких кредитних установах-учасницях до 10 000 гривень з особи на євро без додаткових комісій. До обміну прийматимуть банкноти 100, 200, 500 і 1 000 гривень за курсом, зазначеним на сайті Федерального Банку Німеччини.

Особистість біженця, який хоче здійснити обмін, реєструється та перевіряється, тому громадянам України потрібно мати при собі документи.

Кожна обмінна операція реєструється в онлайн-додатку, яким керує Європейський центральний банк. Це потрібно для гарантії того, що індивідуальна максимальна сума обміну не перевищуватиме встановлений ліміт у 10 тисяч гривень. При цьому банки не стягуватимуть комісії.

Зазначається, що загалом можливість обміняти готівкову гривню на євро триватиме впродовж 3 місяців.

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