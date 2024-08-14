У розпал сезону Іспанія запроваджує нові жорсткі обмеження для туристів

Іспанія належить до країн, які потерпають від аномальної спеки. На тлі цього влада країни підготувала нову заборону. Варто зауважити, що вона розчарує багатьох туристів.

Аномальна спека створила суттєві перешкоди для світових курортів. Іспанія увійшла до списку країн, які потерпають найсильніше. Найкритичніша ситуація – у провінції Кастельон. Посуху, яку наразі там фіксують, називають найсильнішою за весь час, відколи почали вести спостереження.

Зверніть увагу Найпопулярніший серед українців курорт почав масштабний протест проти туристів

Яке обмеження Іспанія ввела для туристів

Найбільш постраждалими вважають міста: Торас, Ель-Торо і Барракас. Дощу там не було понад 8 місяців. Звичайно, це негативно вплинуло на ситуацію у регіоні. Зокрема, місцеві водосховища спорожніли на чверть. Обмеження на використання води запровадили для:

туристів;

місцевих мешканців;

представників сільськогогосподарства та промисловості.

На тлі цього у деяких регіонах Іспанії заборонили наповнювати водою басейни. Туристи вже висловлюють невдоволення, адже для багатьтох людей цей формат відпочинку – комфортніший, аніж купання безпосередньо у морі.



Про чіл біля басейну в Іспанії можна тимчасово забути / Unsplash

Окрім того, людей просять надміру не поливати свої сади, а також – ощадливо мити автомобілі. Сподіватися, що найближчим часом ситуація врегулюється, на жаль, не варто. Людей попередили, що серпень в Іспанії буде дуже спекотним.