Бен Вест – експерт із подорожей – розповів, що є лайфхаки, які допоможуть суттєво заощадити. Найголовніше – гуляти Монако та насолоджуватися красою князівства – можна абсолютно безплатно. А маленька площа 2,02 квадратних кілометри дозволяє ще й не користуватися громадським транспортом.

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Як заощадити у Монако

Тревел-експерт не рекомендує орендувати помешкання у Монако. Набагато дешевше буде поселитися у сусідній Ніцці й добиратися до князівства автобусом. Дорога займе не більше 30 хвилин. А фантастичні пейзажі за вікном допоможуть ще краще відчути атмосферу казкових локацій.



У Монако раді всім туристам / Unsplash

Окрім того, за словами Веста, на території Монако можна спокійно знайти бюджетні заклади. Їжа й напої там дуже смачні. Головне – ознайомитися з меню, перш ніж зробити замовлення. Це забере лише декілька хвилин, однак заощадить гроші та нерви.

Наприклад, з'їсти піцу у недорогих закладах можна за 7,5 євро. А ресторан при готелі Le Meridien Beach Plaza пропонує комплексні обіди лише за 26 євро. Бюджетні напої пропонує заклад Brasserie de Monaco. Також там можна потрапити на "щасливі години".

Серед безплатних розваг Монако пропонує: