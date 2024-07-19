Райський куточок: на якому острові Хорватії фактично не буває мандрівників

Щороку сотні тисяч туристів обирають Хорватію для літнього відпочинку. Однак і там досі можна знайти усамітнений райський куточок. Мовиться про острів Сільба.

На постійній основі на острові Сільба мешкають лише близько 200 людей. Автомобілі там – заборонені, тому місцеві користуються лише вантажними візками.

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Чому варто відвідати острів Сільба

Навіть серед загалом сонячної Хорватії острів Сільба – рекордсмен. Морський сезон там починається вже наприкінці квітня й триває щонайменше до початку жовтня. Пляжі на острові – просто фантастичні, а вода – кришталево-чиста.



Хорватія славиться своїми пляжами / Unsplash

Єдиний населений пункт на острові – містечко Торета. Там є дві продуктові крамниці та дві пекарні, а також – десятки ресторанів. Туристів закликають спробувати місцеву їжу. Зокрема, салямі з вепра та "палений сир". Запивати делікатеси рекомендують вином та пивом.

Варто зауважити, що готелів на території острова Сільба немає, тому залишитися там на ніч не вийде. Водночас добратися туди – доволі просто: човни та катери рушають з найпопулярніших туристичних локацій Хорватії.

Острів має свою Вежу кохання

Однією з найпопулярніших локацій острова є Вежа кохання. Її збудував капітан Петар Марінік для своєї коханої Доменіки у 1872. З вежі красуня мала спостерігати за усіма кораблями, які у той час прибували на Сільбу. Драми цій історії додає те, що Доменіка – донька Антонії Мауро – першого кохання Петара. Дівчина не дочекалася його з заробітків. Тоді Петар вирішив одружитися з її донькою й роками чекав, доки вона подорослішає. Саме Антонії він спершу обіцяв збудувати вежу.