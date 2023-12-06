В Афінах вигадали брехню про клопів, щоб позбутися туристів
Джерело:The Guardian
У столиці Греції з'явилися фальшиві плакати про клопів у будинках. Так в Афінах хотіли відлякати туристів від оренди квартир.
Міністерство охорони здоров'я Греції просить поліцію допомогти боротися з шахраями, які намагаються відвадити туристів від короткострокової оренди житла. Вони розповсюджують фейкові повідомлення про нашестя клопів, якого насправді немає.
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Фейкові плакати в центрі Афін
У МОЗ країни попередили, що на таких плакатах підроблені логотипи Міністерства та муніципалітету Афін. Неправдиві оголошення з'явилися на будинках у центрі міста.
Всі плакати англійською мовою, тобто розраховані на гостей країни, а не на місцевих. На них оголошення про те, що органи охорони здоров'я наказали евакуювати місцеві "приватні пансіонати", щоб захистити своїх постійних грецьких орендарів. Мовляв, в Афінах зараз масові проблеми з клопами. Але їх насправді немає.
Туристам також погрожували штрафом у розмірі 500 євро, якщо вони залишаться проживати в будинку. А ще – бажали "приємного відпочинку в Греції".
До кризи вартості життя у країні додались і проблеми з житлом. Особливо гостро це відчувається в Афінах. Короткострокова оренда квартир, яка популярна серед туристів, стимулювала зростання вартості довгострокової оренди для греків. Багато з них живуть у центрі Афін. Тому, ймовірно, хтось придумав такий хитрий хід, щоб туристів у центральному районі поменшало.
Туризм є важливою складовою грецької економіки. Саме на нього припадає одна п'ята річного прибутку держави.
Нашестя клопів у Європі
Клопи перестали дошкуляти людям ще з 1950-х років, але останнім часом комахи стали більш стійкими до хімічної обробки. Клопи живуть у матрацах, на одязі, у валізах та громадському транспорті. Вони харчуються людською кров'ю і залишають укуси на тілі.
Зараз проблема із клопами набула серйозних масштабів у Європі. Особливо у Франції, де готуються до Олімпійських ігор 2024 року. Комах виявляють у будинках, готелях, хостелах, кінотеатрах, лікарнях та громадському транспорті.
Іспанці вигадали, як відлякувати туристів з пляжів Майорки
Схожий хитрий трюк влітку придумали на Майорці, щоб позбутися нашестя туристів на міських пляжах. Для цього використали фейкові таблички про небезпеку – загрозу зсуву чи нашестя отруйних медуз.
Всі такі "попередження про небезпеку" були англійською мовою. Але поруч дрібним шрифтом був напис на місцевому діалекті, який пояснював все для жителів Майорки. Наприклад, під зображенням отруйних медуз було написано: "Відкритий пляж. Не для медуз чи іноземців".
Таблички створила група активістів Manacor Caterva, яка виступає проти надмірного туризму.