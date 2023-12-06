В Афінах вигадали брехню про клопів, щоб позбутися туристів

У столиці Греції з'явилися фальшиві плакати про клопів у будинках. Так в Афінах хотіли відлякати туристів від оренди квартир.

Міністерство охорони здоров'я Греції просить поліцію допомогти боротися з шахраями, які намагаються відвадити туристів від короткострокової оренди житла. Вони розповсюджують фейкові повідомлення про нашестя клопів, якого насправді немає.

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Фейкові плакати в центрі Афін

У МОЗ країни попередили, що на таких плакатах підроблені логотипи Міністерства та муніципалітету Афін. Неправдиві оголошення з'явилися на будинках у центрі міста.

Всі плакати англійською мовою, тобто розраховані на гостей країни, а не на місцевих. На них оголошення про те, що органи охорони здоров'я наказали евакуювати місцеві "приватні пансіонати", щоб захистити своїх постійних грецьких орендарів. Мовляв, в Афінах зараз масові проблеми з клопами. Але їх насправді немає.

Туристам також погрожували штрафом у розмірі 500 євро, якщо вони залишаться проживати в будинку. А ще – бажали "‎приємного відпочинку в Греції".

До кризи вартості життя у країні додались і проблеми з житлом. Особливо гостро це відчувається в Афінах. Короткострокова оренда квартир, яка популярна серед туристів, стимулювала зростання вартості довгострокової оренди для греків. Багато з них живуть у центрі Афін. Тому, ймовірно, хтось придумав такий хитрий хід, щоб туристів у центральному районі поменшало.

Туризм є важливою складовою грецької економіки. Саме на нього припадає одна п'ята річного прибутку держави.

Нашестя клопів у Європі

Клопи перестали дошкуляти людям ще з 1950-х років, але останнім часом комахи стали більш стійкими до хімічної обробки. Клопи живуть у матрацах, на одязі, у валізах та громадському транспорті. Вони харчуються людською кров'ю і залишають укуси на тілі.

Зараз проблема із клопами набула серйозних масштабів у Європі. Особливо у Франції, де готуються до Олімпійських ігор 2024 року. Комах виявляють у будинках, готелях, хостелах, кінотеатрах, лікарнях та громадському транспорті.

Іспанці вигадали, як відлякувати туристів з пляжів Майорки

Схожий хитрий трюк влітку придумали на Майорці, щоб позбутися нашестя туристів на міських пляжах. Для цього використали фейкові таблички про небезпеку – загрозу зсуву чи нашестя отруйних медуз.

Всі такі "‎попередження про небезпеку" були англійською мовою. Але поруч дрібним шрифтом був напис на місцевому діалекті, який пояснював все для жителів Майорки. Наприклад, під зображенням отруйних медуз було написано: "‎Відкритий пляж. Не для медуз чи іноземців".

Таблички створила група активістів Manacor Caterva, яка виступає проти надмірного туризму.