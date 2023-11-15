Жодних цигарок: популярний курорт у Франції забороняє куріння на пляжах

Французька Ніцца запроваджує тотальну заборону куріння на пляжах. Цигарки мають зникнути з узбережжя до літа 2024 року.

Палити заборонять на усіх без виключення міських пляжах Ніцци. Головна причина – це недопалки, які відпочивальники кидають на гальку.

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Узбережжя без тютюнового диму

За словами міського голови Крістіана Естрозі, недопалки є дуже небезпечними для берегової лінії. Саме це сміття є основним джерелом забруднення узбережжя Ніцци.

Мер підкреслив, що до літа 2024 року всі пляжі Ніцци стануть вільними від тютюнового диму.

Я ставлю подвійну мету: захистити здоров'я жителів Ніцци і захистити довкілля,

– заявив Крістіан Естрозі.

За його словами, щороку на вулицях Ніцци викидають по 150 мільйонів сигаретних недопалків. У 2025 році тут запланований масштабний саміт ООН щодо проблем океанів. Тому міська влада Ніцци хоче позбутися недопалків і тютюнового диму на своїй набережній, щоб показати гідний приклад.

Заборона куріння не торкнеться приватних пляжів Ніцци.

Нагадаємо, вперше куріння на одному з галькових пляжів у Ніцці заборонили в 2012 році. Пізніше заборона поширилась ще на кілька локацій на узбережжі: Ленваль, Сентенер, Вуальє, Сент-Елен і Бен Мілітер.

Мер міста додатково озвучив намір обмежити використання пластику до саміту ООН. Також у всій Франції можуть заборонити електронні одноразові сигарети.

На деякі пляжі в Італії заборонили приносити їжу

І поки французька Ніцца планує прибрати сигарети з пляжів, в Італії забороняють приносити на узбережжя їжу з дому.

Приватні пляжі італійського регіону Апулія запровадили нову політику, яка має стимулювати відпочивальників купувати страви і напої у місцевих пляжних закладах. Підхід до заборони залежить від конкретного пляжу.

На одному з них туристам навіть погрожували і наказували позбутися їжі, принесеної з собою. А на іншому, дозволяли перекусити стравами з дому, але не приносити з собою холодильники чи кошики для пікніка.