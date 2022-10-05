Примітно, що з 1 жовтня міська влада Відня таки скасувала для біженців з України безкоштовне пересування в громадському транспорті. Але таке рішення розкритикували, і уже 4 жовтня повідомили, що українці й надалі мають право на безквитковий проїзд. Цією можливістю можна користуватися до кінця жовтня.

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Безкоштовний проїзд у Відні для українців

Вільно пересувати міським транспортом наші земляки можуть лише в межах столиці Австрії. Квитки не потрібно купувати у метро, трамваях чи автобусах від транспортної компанії Відня Wiener Linien.

Крім цього, безкоштовний проїзд поширюється також на потяги національного залізничного оператора Австрії ÖBB. Для користування транспортною мережею українці мають пред’явити проїзний документ для підтвердження їхнього статусу.

А уже з 1 листопада ініціатива Not-Ticket Ukraine поширюватиметься на тих українців, які вперше прибули до Австрії або в'їхали до країни для транзиту до прикордонних станцій у напрямку Німеччини, Швейцарії та Італії. Такий білет буде дійсний 24 години.