Дім кораблів та русалок: яка столиця ЄС – ідеальна для відвідин у квітні

Квітень – один з найкращих місяців для мандрівки Європою. Погода – максимально комфортна для тривалих прогулянок, а міста квітнуть сакурами та магноліями. Туристам, які втомилися від звичних маршрутів, рекомендують звернути увагу на Копенгаген.

Копенгаген – місто королів, вікінгів та русалок. Назва перекладається з данської як "Гавань торговців". У різні століття місто кликало до себе мандрівників та торговців з усього світу. На казкових вуличках Копенгагена укладали угоди, торгували золотом й сріблом, а однієї з найцінніших "валют" були історії. Закордон 24 розповідає, що варто побачити у місті.

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Данія у рейтингу найщасливіших країн світу зайняла другу позицію. Отже, Копенгаген справедливо можна вважати містом щастя. Окрім того, воно – ще й одне з найекологічніше.

Чому побачити Копенгаген варто навесні

Квітень у Копенгагені, розташованому на островах, дотримується балансу між березневою прохолодою та лагідним теплом травня. Температура повітря прогрівається до +17 градусів. Мандрівники зауважують, що це – ідеально для знайомства з містом. Водночас варто бути готовими до поривів вітру.

Розпочинати мандрівку варто зі старого міста. Перші згадки про Копенгагені зафіксували ще тисячу років тому. Місто зберегло свою древню велич й поєднало красу різних епох.

Однією з родзинок міста є "Нова Гавань". Саме там розташовані казкові кольорові будиночки, які часто зображають на листівках з Копенгагена. Упродовж століть, там мешкали моряки та торговці. Зараз "Нова Гавань" – улюблене місце для туристів. Окрім того, там часто працюють місцеві митці.



Казкові будиночки Копенгагена зачаровують / Unsplash

Також Копенгаген – багатий на замки та палаци. Зокрема, біля Амалієнборгу щодня збираються сотні туристів, аби подивитися, як королівські гвардійці змінюють одне одного на варті. Саме у цьому палаці працюють члени данської королівської сім'ї.

Однією з найвідоміших пам'яток є Русалонька. Скульптуру казкової героїні встановили на честь одного з найвідоміших казкарів світу – Ганса Християна Андерсена.