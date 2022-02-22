Вдав прокурора і заробив 280 тисяч злотих: у Польщі затримали креативного шахрая з України

57-річного громадянина України заарештували в Польщі. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі за шахрайство.

На сайті люблінської поліції розповіли, що українець прикидався прокурором. Це дозволяло йому виманювати гроші з довірливих жертв.

Цікаво Від збору полуниці до відкриття мережі магазинів у Польщі: інтерв'ю з братами Колесниками

Як діяв українець

У місцевій поліції зазначили, що 57-річний громадянин України креативно перевтілювався у працівника прокуратури. Його акторська гра була більш ніж переконливою.

До прикладу, однією з його жертв стала 83-річна полька. Чоловік зателефонував до літньої жительки Любліна, представився прокурором і повідомив, що група хакерів намагалася викрасти кошти з її банківського рахунку. Шахрай запевнив жінку, що вона повинна негайно зняти всю готівку та покласти кошти на рахунок прокуратури задля їх безпеки, а згодом, після завершення слідства, захищені гроші їй повернуть.

Довірлива 83-річна громадянка Польщі швидко віддала аферисту більшість своїх заощаджень – понад 280 тисяч злотих. Далі вона планувала зняти ще більше грошей. Проте, жінку врятували уважні працівники банку. Те, що клієнтка у поважному віці була переляканою і панічно знімала всю готівку, викликало підозру, тож співробітники банку повідомили поліцію.

Громадянина України затримали наступного дня під час того, як згадана жінка передавала йому ще 50 тисяч злотих. Під час з'ясування обставин афери чоловіка почали підозрювати у ще двох злочинах в Любліні за цією ж схемою. Якщо його причетність доведуть, то українця можуть позбавити волі на термін до 10 років.

Топ схем аферистів в інтернеті та як розпізнати шахрая: дивіться відео