У Варшаві з'явиться вулиця мага Ґендальфа з "Володаря перснів"

Не культурними діячами та історичними постатями єдиними. У столиці Польщі вулицю назвуть на честь персонажа з фільму.

Так, в одному з варшавських районів з'явиться вулиця мага Ґендальфа. Це персонаж з кіносаги "Володар перснів", який уособлював доброго чарівника. Знайти вулицю можна в мікрорайоні Służewiec. Місцеві жителі його прозвали "Мордором" через численні офіси, які там розташовані.

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Ба більше, у цьому ж невеличкому районі буде вулиця й Рональда Толкіна – автора роману, за яким й зняли "Володаря перснів".

Як виникла ідея таких назв для варшавських вулиць

У мікрорайоні Służewiec розширюють мережу локальних доріг, яким активно привласнюють нові назви. Спочатку вищезгадані вулиці повинні були називатися Pirytowa та Tytanowa. Але після консультацій із жителями у мерії передумали.

Тоді і вирішили запропонувати на розгляд варіанти ul. Johna Ronalda Reuela Tolkiena та ul. Gandalfa. Це викликало бурхливу дискусію у міськраді Варшави. Серед членів ради знайшлися ті, хто прийняв ідею із захопленням, і ті, хто засумнівався, що варто відходити від традиційно “індустріальних” назв вулиць. З усім тим, ідею підтримала більшість. "За" проголосували майже всі члени ради.

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