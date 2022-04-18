У Варшаві змінили умови безоплатного проїзду у громадському транспорті для українців

У Польщі вчергове відкорегували правила безкоштовно проїзду для біженців з України. На цей раз зміни торкнулися громадського транспорту Варшави.

Так, нові правила почали діяти з 15 квітня. Згідно з ними, безоплатно користуватися міським транспортом Варшави можуть ті громадяни України, які легально перетнули кордон з Польщею після 24 лютого. Такі зміни діятимуть до 31 травня 2022 року.

Варто знати Відмінності у ПДР та штраф 6000 злотих: що варто знати українським водіям, що опинилися в Польщі

Нагадаємо, що у Варшаві працюють контролери. У разі перевірки українцям достатньо показати паспорт України та підтвердити прибуття до країни після початку російсько-української війни.

Що варто знати, аби скористатися безкоштовним проїздом у Польщі

Перед поїздкою потрібно взяти безкоштовний квиток. Отримати його можна у касі або безпосередньо у транспорті.

За перевезення вантажів та тварин також не потрібно доплачувати і немає жодних обмежень щодо кількості валіз.

Якщо ви маєте право безоплатно скористатися транспортом, але через незнання придбали квиток, то його можна повернути без будь-яких вирахувань або обміняти на безкоштовний додатковий квиток.

Вам може бути цікаво – Зеленський зустрівся з президентами Естонії, Польщі, Латвії та Литви: дивіться відео