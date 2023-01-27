У Варшаві є зупинка, на яку ніколи не приїжджають автобуси: в чому її особливість

У столиці Польщі встановлена єдина фейкова автобусна зупинка, на якій не зупиняється жоден громадський транспорт. Розповідаємо, для чого вона служить.

Зупинка розташована на алеї Wilanowska, 257, що біля Центру Альцгеймера у Варшаві. Створення такого незвичного проєкту пов'язане з історією трьох літніх жінок, які чекали там на автобус. При цьому жоден автобус туди не приїжджав і звідти ніхто ніколи не поїхав.

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Історія фейкової автобусної зупинки у Варшаві

Як ми уже згадували натхненням для встановлення зупинки стала історія трьох жінок. За словами директора Центру Альцгеймера у Варшаві Ярослава Гньоски, одного разу троє підопічних медичної установи сиділи у дворі Центру. До них підійшла завідуюча терапевтичним відділенням і запитала: "Чого ви так довго тут сидите?". Вони, своєю чергою, відповіли: "Чекаємо на автобус №17".



Фейкова автобусна зупинка біля Центру Альцгеймера у Варшаві / Фото the-warsaw

Ми стикалися із ситуаціями, коли наші пацієнти намагалися залишити Центр без опікуна, але, на щастя, ми завжди швидко реагували на такі випадки, і запобігали цьому. З усім тим, ця зупинка є для нас певним тривожним дзвіночком. І хоч я спокійно ставлюся до наших підопічних, можливо, колись людина з такими проблемами зі здоров’ям опиниться на зупинці в очікуванні автобуса,

– додав Ярослав Гньоска.

Відтак, зупинка – це місце, де опікуни Центру Альцгеймера зможуть вчасно знайти втікачів і переконати їх повернутися. Тим більше, що потім пацієнти навіть не пам’ятають, чому вони там були.