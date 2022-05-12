У Варшаві відкрили автоматизований підземний паркінг для велосипедів

Поляки уже давно пересідають на велосипеди. Для зручності користування цим екологічним видом транспорту у містах Польщі створюють усю необхідну інфраструктуру.

Так, у Варшаві запрацював перший у Польщі автоматизований підземний паркінг для велосипедів. Схожі уже є в Іспанії, Швейцарії, Ізраїлі та інших країнах, де популярні велосипеди.

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Проєкт компанії MA-Sistemas передбачає 96 паркомісць. Розташована модернова парковка для двоколісних біля варшавського комплексу Fabryka Norblina. Паркінг можна знайти з боку вулиці Prostej, між двома історичними будинками: Halą Odlewni та колишньою лабораторією металознавства, в якій сьогодні працює музичний клуб "Piano Bar". Поруч також є станція самообслуговування велосипедів.



Підземний паркінг для велосипедів у Варшаві / Фото warszawa.naszemiasto

"З великим задоволенням представляємо жителям столиці першу в Польщі унікальну велопарковку. Варшава має найдовшу мережу шляхів у Польщі, протяжністю понад 700 кілометрів, і ця цифра з кожним роком зростає. Беручи приклад з наших західних сусідів, поляки починають все частіше й усвідомленіше переходити до більш екологічних засобів пересування. Ми просуваємо екологічний транспорт у своїх інвестиціях протягом багатьох років і задовольняємо потреби міських велосипедистів", – говорить Кінга Новаковська, членкиня правління та головна виконавча директорка Capital Park Group, до складу якої входить фабрика Norblina.

Як користуватися підземною парковкою для велосипедів

Користування паркінгом значно спрощує те, що він повністю автоматизований. Велосипедисту варто лише натиснути кнопку на панелі док-станції, і система подасть кабіну, куди потрібно помістити велосипед та інші предмети. У такому боксі вони спустяться вниз під землю. Уся процедура не займе у вас більше, як 15 секунд. Забрати велосипед назад вийде також швидко.



Автоматизована система парковки спрощує користування / фото warszawa.naszemiasto

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Паркінг працює цілодобово. У ньому можна зберігати не лише велосипед, а й спорядження – наприклад, велосипедні шолом, кошик чи багажник.

До кінця травня користування паркінгом буде безкоштовним, а з червня ціна за годину зберігання велосипеда становитиме 1 злотий.



У боксі можна зберігати не лише велосипеди, а й спорядження / Фото warszawa.naszemiasto