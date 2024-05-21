Скарби світової культури: у Варшаві вперше відкриють для публіки популярну локацію – безплатно

Палац Красінських вперше в історії буде відкрито для публіки. Вже з 21 травня охочі зможуть безплатно побачити цінні експонати з Національної бібліотеки, зокрема рукописи Яна Кохановського та Адама Міцкевича, та найбільшу у світі колекцію музичних рукописів Фредеріка Шопена.

Широка публіка вперше побачить інтер'єри Красінського палацу, відомого також як Палац Речі Посполитої. У постійній експозиції будуть представлені найцінніші експонати, предмети, що мають значення для світової та польської культури. Досі їх могло побачити лише вузьке коло фахівців.

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У Варшаві можна безплатно відвідати палац Красінських

Після реставрації палац вперше відкриється для відвідувачів. 21 травня о 20:30 відбудеться концерт із мультимедійним шоу. На відкритті виступатимуть зірки польської академічної сцени.

Ремонтні роботи всередині палацу стали можливими завдяки фінансуванню Міністерства культури та національної спадщини та норвезьких фондів. Вартість реставрації склала близько 30 мільйонів злотих,

– розповів директор Національної бібліотеки Томаш Маковскі.



Палац Красінських у Варшаві вперше відкриється для публіки / Фото East News

В експозиції палацу можна побачити найбільшу колекцію музичних рукописів Шопена, рукописи Яна Кохановського та Елізи Ожешко. Загалом на постійній виставці близько 200 цінних експонатів із VIII століття до наших днів.

Коротко про палац

Палац Речі Посполитої було збудовано у 1688 – 1699 роках. Будівля зазнала безліч реконструкцій та модернізацій. Майже повністю зруйноване під час Другої світової війни воно було відновлено в 1948 – 1961 роках.

На початку 1960-х будівлю було передано для розміщення найціннішої колекції Національної бібліотеки.



Палац Красінських у Варшаві / Фото Krzysztof Jedynak

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