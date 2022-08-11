У Варшаві та Кракові відкрили пункти прийому українських біженців з особливими потребами
Джерело:Польсько-українська торгова палата
У Польщі постійно відкривають пункти прийому біженців з України. Цього разу такий відкрили у Варшаві та Кракові.
Пункти прийому українських біженців з інвалідністю у Польщі
Вони адаптовані до потреб людей з різними видами інвалідності та хронічними захворюваннями, а також їхніх родин. Про це повідомили на сайті Польсько-української торгової палати.
Читайте також В Польщі охоче беруть на роботу українських водіїв
Пункти створило польське товариство "Mudita". Їхня мета – допомогти біженцям, які не наважуються виїхати з України або змушені залишати своїх немобільних родичів через бар'єри при пересуванні, потребу в медичному нагляді та невизначеність в чужій країні.
Зазначається, що пункти тимчасового перебування призначені насамперед для людей, які щойно прибули до Польщі.
Вони можуть розраховувати на:
- притулок, їжу та догляд;
- підтримку персоналу та волонтерів у пошуку остаточного житла (у Польщі чи в іншій країні), враховуючи їхні особливі потреби;
- допомогу у пошуку лікаря;
- отримання номер PESEL або відповідні пільги для людей з обмеженими можливостями.
Пункти працюють у режимі 24/7 у Кракові та Варшаві. У кожному з них є 40 ліжок, 2 реабілітаційних ліжка, туалети та ванні кімнати, пристосовані для людей на візках, ігрова кімната для дітей, а також кімната відпочинку та релаксації.
Куди звертатися: контакти та адреси
- Краків – вул. Ujastek 7
Номер телефону: +48 602 248 237
Електронна пошта: punktkrakow@stowarzyeniemudita.pl
Координатор пункту у Кракові: Katarzyna Popielarz, тел. 792763713, e-mail: kpopielarz@stowarzyszeniemudita.pl
- Варшава – вул. Czaszyńskiego 12
Номер телефону: +48 602 248 136
Електронна пошта: punktwarszawa@stowarzyeniemudita.pl
Координатор пункту у Варшаві: Patrycja Smereczyńska-Singh, тел. 660704901, e-mail: patrycjasmereczynskasingh@stowarzyszeniemudita.pl