У Варшаві та Кракові відкрили пункти прийому українських біженців з особливими потребами

У Польщі постійно відкривають пункти прийому біженців з України. Цього разу такий відкрили у Варшаві та Кракові.

Пункти прийому українських біженців з інвалідністю у Польщі

Вони адаптовані до потреб людей з різними видами інвалідності та хронічними захворюваннями, а також їхніх родин. Про це повідомили на сайті Польсько-української торгової палати.

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Пункти створило польське товариство "Mudita". Їхня мета – допомогти біженцям, які не наважуються виїхати з України або змушені залишати своїх немобільних родичів через бар'єри при пересуванні, потребу в медичному нагляді та невизначеність в чужій країні.

Зазначається, що пункти тимчасового перебування призначені насамперед для людей, які щойно прибули до Польщі.

Вони можуть розраховувати на:

притулок, їжу та догляд;

підтримку персоналу та волонтерів у пошуку остаточного житла (у Польщі чи в іншій країні), враховуючи їхні особливі потреби;

допомогу у пошуку лікаря;

отримання номер PESEL або відповідні пільги для людей з обмеженими можливостями.

Пункти працюють у режимі 24/7 у Кракові та Варшаві. У кожному з них є 40 ліжок, 2 реабілітаційних ліжка, туалети та ванні кімнати, пристосовані для людей на візках, ігрова кімната для дітей, а також кімната відпочинку та релаксації.

Куди звертатися: контакти та адреси

Краків – вул. Ujastek 7

Номер телефону: +48 602 248 237

Електронна пошта: punktkrakow@stowarzyeniemudita.pl

Координатор пункту у Кракові: Katarzyna Popielarz, тел. 792763713, e-mail: kpopielarz@stowarzyszeniemudita.pl

Варшава – вул. Czaszyńskiego 12

Номер телефону: +48 602 248 136

Електронна пошта: punktwarszawa@stowarzyeniemudita.pl

Координатор пункту у Варшаві: Patrycja Smereczyńska-Singh, тел. 660704901, e-mail: patrycjasmereczynskasingh@stowarzyszeniemudita.pl