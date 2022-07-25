Ще 500 злотих для українців: у Варшаві роздаватимуть ваучери біженцям з України

Тайванський фонд Tzu Chi організував чергову фінансову допомогу українським біженцям. На цей раз ваучери на 500 злотих даватимуть громадянам України у Варшаві.

Фонд Tzu Chi уже неодноразово підтримував українців у Польщі, які постраждали від російсько-української війни. Так, раніше організація видавала нашим біженцям карти на 2 тисячі злотих, які можна було витратити на закупи у Biedronka.

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Що відомо про 500 злотих від Tzu Chi

Розраховувати на грошову допомогу в 500 злотих можуть ті громадяни України, які до цього не отримували від фонду картку на 2 тисячі злотих або виплат від організації Sodexo.

Ваучери на 500 злотих видаватимуть завтра, 26 липня, у Варшаві в Ursynowskie Centrum Kultury Alternatywy за адресою ul. Indiry Ghandi 9. Насамперед ці карти призначені для українських сімей з дітьми, людей похилого віку, а також людей з інвалідністю.

Чим займається фонд Tzu Chi

Ось уже 68 років тайванський благодійний фонд будує лікарні, школи та житло для біженців і людей, які постраждали від продовольчих криз та стихійних лих.

Щодо підтримки вимушених переселенців з України в Польщі, то організація працює на адаптацію біженців в країні:

проведення професійного навчання;

запровадження субсидії на оренду житла;

допомога у вивченні польської мови;

матеріальна підтримка людей з інвалідністю, пенсіонерів та багатодітних сімей.

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