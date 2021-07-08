Після контакту з хворими у Польщі не потрібно проходити період самоізоляції: за яких умов

У Польщі вакцинованих проти COVID-19 звільняють від обов'язкового 10-денного карантину, навіть якщо ті мали тісний контакт з інфікованими хворобою людьми. Про це офіційно заявив прессекретар МОЗ республіки Войцех Андрусевич.

Міністерство охорони здоров'я Польщі ухвалило рішення звільняти всіх вакцинованих проти COVID-19 жителів країни від обов'язкового періоду самоізоляції, передбаченого санітарними нормами.

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Згідно з останніми даними Державної санітарної інспекції країни, менше ніж 2% повністю вакцинованих людей мають імовірність заразитись коронавірусом, незалежно від штаму хвороби.

До сьогодні всі громадяни Польщі, які перебували у списку контактів з інфікованими особами, повинні були дотримуватись 10 днів карантину, незалежно від обставин та без можливості здачі дострокового тесту, який би звільнив їх від зобов'язання.

Нагадаємо, що у сусідній Чехії планують заставити антивакцинаторів оплачувати вартість тестування на COVID-19 з власної кишені, й таким чином прагнуть пришвидшити темпи подолання коронавірусної кризи.