Знання польської – необов'язкове: майже 70% біженців на роботі в Польщі спілкуються українською

Безперечно, володіння місцевою мовою при працевлаштуванні за кордоном буде значною перевагою. Разом з тим, у Польщі поширена практика, коли громадяни України на роботі можуть спілкуватися українською.

Біженці у Польщі спілкуються на роботі українською

Усе завдяки багаторічній трудовій міграції українців до Польщі. Багато наших земляків побудували кар'єру в сусідній країні, де сьогодні займають керівні посади, вільно спілкуючись і польською, і українською мовами. Відтак, такі кадри забезпечують ефективну комунікацію між польськими роботодавцями та працівниками з України. І згідно з даними дослідження Міграційної платформи EWL, 68% українських біженців в Польщі на робочих місцях комунікують рідною мовою, повідомляє 24 канал.

Наше дослідження портрета та намірів працевлаштованих біженців з України показало, що більшість українців (майже 80%) ніколи не працювали у країні перебування до повномасштабного вторгнення та не говорять місцевою мовою. Можливість спілкуватися рідною мовою на роботі значно полегшує психологічний комфорт для українців, які хочуть працювати у Польщі та інших країнах ЄС,

– говорить Міхаліна Сєлевич, директорка з питань міжнародного розвитку Міграційної платформи EWL.

Комунікація українською мовою на роботі в Німеччині

Відомі випадки, коли громадяни України, працюючи в Німеччині, також використовують українську мову на роботі. Однак цей показник значно менший, ніж у Польщі і становить лише 16% від усіх працевлаштованих українців у Німеччині.

Натомість кожен другий біженець з України в Німеччині (53%) заявляє про знання англійської мови принаймні на комунікативному рівні. Це може бути пов’язано зі значною часткою працевлаштування молоді (16%) у віці 18 – 25 років. У Польщі англійською говорять 33% біженців з України.