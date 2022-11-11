Знание польского – необязательно: почти 70% беженцев на работе в Польше общаются на украинском

Безусловно, владение местным языком при трудоустройстве за границей будет значительным преимуществом. Вместе с тем, в Польше распространена практика, когда граждане Украины на работе могут общаться на украинском языке.

Беженцы в Польше общаются на работе на украинском

Все благодаря многолетней трудовой миграции украинцев в Польшу. Многие наши земляки построили карьеру в соседней стране, где сегодня занимают руководящие должности, свободно общаясь и на польском, и на украинском языках. Следовательно, такие кадры обеспечивают эффективную коммуникацию между польскими работодателями и работниками Украины. И согласно данным исследования Миграционной платформы EWL, 68% украинских беженцев в Польше на рабочих местах общаются на родном языке, сообщает 24 канал.

Наше исследование портрета и намерений трудоустроенных беженцев из Украины показало, что большинство украинцев (почти 80%) никогда не работали в стране пребывания до полномасштабного вторжения и не говорят на местном языке. Возможность общаться на родном языке на работе значительно облегчает психологический комфорт для украинцев, которые хотят работать в Польше и других странах ЕС,

– говорит Михалина Селевич, директор по международному развитию Миграционной платформы EWL.

Коммуникация на украинском языке на работе в Германии

Известны случаи, когда граждане Украины, работая в Германии, также используют украинский язык на работе. Однако этот показатель значительно меньше, чем в Польше и составляет всего 16% всех трудоустроенных украинцев в Германии.

Вместо этого каждый второй беженец из Украины в Германии (53%) заявляет о знании английского языка по крайней мере на коммуникативном уровне. Это может быть связано со значительной долей трудоустройства молодежи (16%) в возрасте 18 – 25 лет. В Польше на английском говорят 33% беженцев из Украины.