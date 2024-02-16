Збій контактної мережі у Польщі: в Укрзалізниці попередили, як це вплине на рух потягів

У Польщі 16 лютого зафіксували пошкодження контактної мережі. Повідомляють, що це може спричинити затримання потягів до та з Перемишля.

В Укрзалізниці попередили, до яких змін упродовж дня варто готуватися. Зокрема, потяг №73 Харків – Перемишль прямуватиме до станції Медика

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Вже повідомили, що там пасажирів пересадять на спеціальні автобуси, які рушатимуть до Перемишля. Їх організує польська сторона.

Тим часом у зворотному напрямку – з Перемишля – пасажирів потяга довозитимуть до Медика також автобусами. Вже відомо, що посадка в автобуси здійснюватиметься по квитках на потяг.

У зв'язку з пошкодженням контактної мережі у Польщі, українські поїзди до та з Перемишля можуть мати затримки та зміни в розкладі.Пошкодження мережі також може вплинути на графік руху інших поїздів до/з Перемишля, які курсуватимуть до кінця доби,

– мовиться у повідомленні.

Коли сподіваються завершити ремонтні роботи

Пресслужба Укрзалізниці перепросила за завдані незручності. Там наголосили, що польські колеги вже розпочали ремонт. Наразі мета – відновити мережі й нормалізувати рух потягів ще до кінця дня.

Пасажирів закликають стежити за оновленням інформації, аби доїхати з комфортом та без жодних ускладнень.