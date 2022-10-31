Укрзалізниця анонсувала нові рейси за кордон: перелік напрямків та графіки руху

Днями в Укрзалізниці оприлюднили оновлений графік руху поїздів міжнародного сполучення. До яких європейських міст можна буде добратися потягом з України, читайте далі.

Так, Укрзалізниця оголосила про старт чотирьох нових потягів до міст Європи. Серед анонсованих маршрутів будуть потяги з Києва до Перемишля та з Харкова до Хелма.

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4 нові міжнародні рейси Укрзалізниці

№90/89 Київ – Перемишль (Польща). Потяг курсуватиме через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль. Відправлення з Києва о 22:52, прибуття до Вінниці о 02:03, до Тернополя – о 06:28, до Львова – о 08:55, а у Перемишлі потяг буде об 11:13. Відправлення у зворотньому напрямку о 13:45, Львів – 18:25, Тернопіль – 21:03, Вінниця – 01:58, Київ – 05:42.

№ 351/352 Київ – Кишинів (Молдова). Поїзд курсуватиме через день. Початкова станція – Київ-Пасажирський о 17:02, прибуватиме на станцію Унгени о 07:53, а до Кишинева – о 10:38. Зворотно рейс відправлятиметься о 17:45, проходитиме Унгени о 20:51 та прибуватиме до Києва об 11:48.

Крім цього, у листопаді стартує продаж квитків на новий поїзд Харків – Хелм (Польща), а з 11 грудня розпочне курсування новий щоденний рейс австрійської залізниці сполученням Відень (Австрія) – Чоп.

Продажі квитків відкриті глибиною до 20 днів на нові поїзди міжнародного сполучення.

Міжнародні сполучення Укрзалізниці / Фото фейсбук Укрзалізниці