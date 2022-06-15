Українцям в Канаді надають 500 безплатних квитків на внутрішні перельоти

До Канади прибуло чимало українців, які шукали тимчасового прихистку. Нерідко є потреба здійснити поїздку до іншого міста країни.

WestJet надає українцям 500 безплатних квитків на внутрішні перельоти

Щоб зробити це швидше, можна скористатися літаками. Тим паче авіакомпанія WestJet надає 500 безкоштовних квитків для внутрішніх перельотів по Канаді для українських біженців.

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Таке рішення авіакомпанія прийняла за підтримки канадського уряду та Канадського союзу розселення іммігрантів.

Метою ініціативи є полегшення подорожей українців до кінцевої зупинки перебування в Канаді після того, як вони прибули до країни міжнародними рейсами.

Зазначається, що безкоштовні квитки надаватимуться тільки в одну сторону, до будь-якого місця призначення, куди літає WestJet. Також квиток передбачає перевезення багажу.

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Щоб отримати ваучери на безплатні квитки, потрібно звернутися на пошту info@cissa-acsei.org.