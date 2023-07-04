Українців у Британії переселяють із готелів у трейлери: чому закриваються центри розміщення

Українські біженці в Уельсі вимушені були покинути готель, в якому проживали понад рік. Тепер їх розмістили в трейлерному парку за 270 кілометрів.

Українців, яких прихистили в Монмутширі, виселили з готеля, в якому вони проживали понад рік. За цей час вони адаптувались, знайшли роботу та віддали дітей до школи. Але тепер – змушені переїхати до трейлерного парку за 270 кілометрів від місця, де вони тільки налагодили своє життя.

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Центри розміщення – закриваються

Раніше українці проживали в готелі, який влада Уельсу придбала спеціально для біженців. Але уряд заявляє, що центри розміщення у готелях і парках відпочинку призначалися лише для короткострокового перебування. Тому в Уельсі планують закрити всі такі центри протягом 15 місяців. Почали з готелів, адже вони обходяться державі набагато дорожче за пансіонати та парки відпочинку.

Через закриття центрів розміщення і переселили українські родини з готелю в Монмутширі. Найбільше українців засмучує, що вони вже знайшли роботу на новомі місці і віддали дітей до школи. А тепер доведеться починати все з нуля за 270 кілометрів у іншому графстві.

Життя в трейлері

Сім'ям з України виділили нове житло у трейлерах на колесах у Дербіширі. Наразі до трейлерного парку переселили 26 українських родин, але згодом їх побільшає, адже закриються й інші готелі. Біженці скаржаться, що багато сімей розділили і відправили з готелю в Монмутширі на різні локації.

Трейлер в Дербіширі / Фото Elena Olkhovyk (Media Wales)

Умови в трейлерах на колесах також не найкращі. Всередині вогко, українці скаржаться на плісняву. Також із родин забрали домашніх улюбленців. Українці часто відмовляються від запропонованого житла через погані умови, віддалену місцевість та відсутність роботи в регіоні. Але тут ще одна проблема: після такої відмови влада Уельсу починає виставляти українцям немалі рахунки за проживання.

Із України до Уельсу прибули більше, з них 3 200 – у рамках урядової схеми спонсорства. 1 200 українців поки залишаються у приміщеннях, закуплених державою.