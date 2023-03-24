Так, тисячі біженців ризикують бути виселеними. Уряд ірландського прем'єр-міністра Лео Варадкара з 1 квітня знімає заборону на виселення, що діяла протягом зими.

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Житло для українських біженців в Ірландії

1 квітня у Ірландії скасують дію закону, згідно з яким орендодавці не мали права виселяти людей з орендованого помешкання. Це має захистити власників житла, яким заборгували виплати, або ж дати їм можливість продати нерухомість.

Через це тисячі людей, зокрема й переселенці з України, можуть залишитися без даху над головою. За словами представників влади, зараз в країні бракує 250 тисяч помешкань.

Зараз ми розміщуємо 58 тисяч українців та 20 тисяч людей під міжнародним захистом. Існує реальний тиск на житло,

– сказав про ситуацію міністр з питань імміграції Родеріх О'Горман.

Місцеві праворадикальні угруповання використовують житлову кризу як привід для протестів, дехто йде з банерами, на яких написано: "Ірландія переповнена".

Очікується, що протягом 2023 року житлова криза в країні. досягне особливого розмаху. На думку експертів, масові виселення стануть додатковим тягарем для екстрених служб.

Водночас найпопулярніша партія країни та опозиційна група Sinn Féin ("Ми самі") заявляє, що цього року може бути примусово виселено 10 тисяч людей. Її представники закликають уряд "проявити трохи співчуття" та продовжити заборону на виселення.

Ірландія продовжила тимчасовий захист українцям на рік