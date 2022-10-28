Українців у Бельгії просять залишити тимчасові центри та знайти постійне житло

В деяких країнах світу, які активно приймали українських біженців, зараз відбувається криза житла. Українців просять покидати центри тимчасового розміщення та шукати інше житло.

Така ситуація трапилася і у столиці Бельгії. У Брюсселі українських біженців попросили знайти собі постійне житло.

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Наразі у брюссельському центрі тимчасового розміщення перебуває майже 1 000 біженців. За підрахунками влади Бельгії, тимчасовий захист у країні отримали вже близько 60 тисяч українців.

Після прибуття їх розміщують спочатку у тимчасовому транзитному центрі "Ariane" у Брюсселі, яким займається Червоний Хрест від імені Федерального агентства у справах притулку Бельгії. Там вони мають перебувати, доки не знайдуть постійне житло в сім'ях або інші варіанти розміщення. Втім, чимало так і не виїхали звідти.

Приблизно третина біженців (35%) перебувають там понад місяць, а 25% з них – понад 4 місяці,

– зазначив представник транзитного центру Йоахим Деман.

Він додав, що центр майже досяг максимальної місткості. До того ж для українців скоро не буде місць, оскільки там планують приймати біженців і з інших країн.

Українців просять знайти постійне житло

Через це у Федеральному агентстві у справах притулку Бельгії українських біженців попросили знайти постійне житло.

Водночас місцеві сім'ї неохоче надають тимчасовий прихисток, а у пансіонатах та готелях місць для проживання менше, ніж очікувалося. У Fedasil намагаються впоратися з величезним потоком українців, але мають побоювання, що прийом біженців у Бельгії може невдовзі досягти межі.