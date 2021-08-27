Українці зі Шрі-Ланки записали кліп на пісню Івасюка: неймовірне відео

На Шрі-Ланці українці спільно з місцевою спільнотою створили музичний кліп на пісню "Я піду в далекі гори" Володимира Івасюка. Таке відео вирішили зробити з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України.

Про це у фейсбуці повідомило Посольство України в Індії. Відеороботу також розмістили на ютубі – і там музичний кліп переглянули вже понад 23 тисячі глядачів.

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Детальніше про відео від українців зі Шрі-Ланки

Чуттєву українську композицію виконали українка Adari Daria (Дарина Токолова) та місцевий виконавець Ryo Hera (Ranga Herath).

Автори проєкту наголошують, що він не є комерційним і повністю реалізований на ентузіазмі та волонтерських засадах. Між тим, зазначається, що ініціативу підтримали Посольство України в Республіці Індія (за сумісництвом – Шрі-Ланці) та уряду Шрі-Ланки.

За словами автора проєкту, а також активіста української громади у Шрі-Ланці Володимира Притули, на знімальному майданчику перебували 12 осіб, з яких половина – українці, а інша половина – ланкійці.

Наша колаборація дає можливість поглибити культурну складову відносин двох країн і відчувати, як б'ється їхнє серце. Наші країни знаходяться далеко одна від одної, але ми дуже добре знаходимо спільну мову. Спільнота українців, які постійно проживають тут, нечисленна, але ми не забуваємо свої корені. За часи незалежності України між нашими народами сформувалися теплі та партнерські відносини,

– висловився Володимир Притула.

Пісня Івасюка була дещо змінена, щоб гармонійніше вписатися в ідею проєкту. Наприклад, невеликий відрізок композиції перекладено на місцеву сингальську мову. Також було створено нове аранжування: добре знану мелодію доповнили яскравими тропічними ритмами. При цьому, провідна ідея композиції була збережена.

Автори також розповіли, що під час зйомок відео намагалися зобразити мікс культур двох країн в кожному кадрі. Це вдалося реалізувати завдяки таким творчим прийомам:

загортання вареників у бананове листя;

поєднання в образі Ріо Хери української вишиванки з ланкійським чоловічим одягом – саронгом;

у жіночому образі костюмер поєднала українські мотиви з елементами ланкійського сарі та вінком з тропічних квітів.

Володимир Притула сподівається, що подібні проєкти, створені у форматі діалогу культур, стануть світовим трендом.

До слова, згадана пісня Володимира Івасюка була написана у 1968 році. Вона одна з найвідоміших робіт з творчої спадщини автора. У різні часи цю пісню виконували Назарій Яремчук, Віктор Павлік, гурт "Плач Єремії", Марія Яремчук, Квітка Цісик, Оксана Муха та багато інших знаменитих музикантів.

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