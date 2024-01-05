Для пошуку зниклих безвісти: Україна починає збір зразків ДНК за кордоном

Україна розпочинає збирати зразки ДНК за кордоном. Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Тест ДНК потрібен для пошуку та ідентифікації зниклих безвісти родичів. Тому ті, хто перебувають за межами України, тепер також зможуть здати генетичний матеріал. Як і де це зробити – читайте далі.

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Знайти зниклих родичів з-за кордону

Дмитро Лубінець пояснив, що наразі стартував збір інформації щодо зразків ДНК за кордоном. Це потрібно для пошуку зниклих безвісти на території України. Зразки можуть здавати українці, іноземці та особи без громадянства, які бажають розшукати близьких.

Приймати зразки ДНК будуть на базі ДП "‎Документ" у різних країнах. А потім їх надсилатимуть слідчим Нацполіції для ідентифікації та пошуку зниклих безвісти.

Як записатися?

Перш ніж з'явитися для здачі матеріалу, потрібно подати попередню заявку. Їх приймають до 15 січня на пошту: hotline@dmsu.gov.ua

У повідомленні варто зазначити:

контактні дані (ПІБ, номер телефону);

адресу підрозділу ДП "‎Документ", до якого плануєте звернутись;

орієнтовну дату можливого візиту.

Адреси ДП "‎Документ", де можна здати зразки ДНК:

Варшава, Єрусалимські алеї, 179, Blue City (2-й поверх);

Краків, Павіа, 5, Galeria Krakowska;

Гданськ, Алея Грюнвальдська, 415;

Вроцлав, Папоротна, 7;

Стамбул, Лондонське шосе E-5 (паркінг за ТЦ "‎Аеропорт");

Прага, Michelska 1552/58, 14100 Praha 4;

Братислава, Млинські ніви 5А (ТЦ "‎Ніви", 1-й поверх);

Берлін, ТЦ "‎Парк-Центр", Am Treptower Park 14, 12435 (2-й поверх);

Кельн, Händelstraße 25 – 29, 50674;

Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051;

Валенсія, метро Xàtiva, парковка навпроти головного входу на вокзал Estació del Nord;

Мілан, ТЦ "‎Фіордалісо", Via Curiel, 25.

Проєкт з пошуку та ідентифікації осіб, зниклих за особливих обставин, реалізується МВС спільно з ДМС України, Нацполіцією України та International Commission on Missing Persons – ICMP.