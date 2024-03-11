Польща є у списку: з яких країн ЄС масово виїжджають українці

За даними Євростату, на території ЄС станом на 31 січня 2024 під тимчасовим захистом перебували 4,3 мільйона українців. Водночас наголошують, що лише упродовж січня кількість біженців знизилася на понад 9 тисяч людей.

За даними Євростату, станом на кінець січня 2024 року найбільше українських біженців перебували на території Німеччини. Мовиться про 29,5% від загальної кількості – понад 1 200 000 українців.

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На другому місці – Польща – 21,1% від загальної кількості – 951 560 людей. На третьому – Чехія – 8,9% – 381 190 українців.

Скільки українців прибули та виїхали з ЄС за січень

Упродовж січня 2024 року найбільше біженців прибули у такі країни:

Німеччина;

Чехія;

Іспанія.

Окрім того, упродовж місяця українці й залишали територію країн ЄС. Так, біженці виїжджали з:

Італії (-18 125 людей – 11,2%);

Польщі (-3 235 людей – 0,3%);

Естонії (-225 людей – 0,6%);

Франції (-205 людей – 0,3%);

Люксембурзі (-10 людей – 0,2%).

Також нещодавно стало відомо, що українці активно інвестують у нерухомість за кордоном. Статистика каже, що у межах програми "Безпечний кредит 2%" у 2023 році своє помешкання придбали 2 215 українців. Окрім того, очікують, що у 2024 році статистика лише зросте.