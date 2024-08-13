Щороку місто відвідують мільйони туристів. Водночас перенасичення й людських заторів там – фактично немає. Злата Прага готова вітати кожного, хто з повагою та любов'ю готовий вислухати її історії, розповідає Закордон 24.

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Чому Прага – ідеальний варіант для вихідних

Звичайно, суботи та неділі – точно мало, аби познайомитися з Прагою. Однак це місто особливе тим, що туди хочеться знов і знову повертатися. Тому можна спокійно провести вихідні у Празі, побачити те, що наразі цікавить найбільше, а потім продовжити знайомство.

Прага чудово підійде для романтичних мандрівок. Однак і під час сімейної подорожі там точно не буде нудно. Окрім того, чеська столиця – одне з найкращих міст європи для соло-туризму. Прага приймає різні формати й намагається адаптуватися до них так, аби туристам було якнайкомфортніше.



Прага – найказковіше місто Європи / Unsplash

Злату Прагу справедливо вважають найзагадковішим містом. Вона століття за століттям береже свої легенди й розповідає їх тим, хто відкриває свої серця для чудес. Алхіміки, чарівники, відьми, примари, вічний Казанова – Прага знає так багато історій. Щоб дізнатися найцікавіші, туристам рекомендують записатися на нічні екскурсії.

Серед найцікавіших локацій Праги – Празький град. Його вважають найбільшим замковим комплексом Європи. Саме там наразі – резиденція президента, а також – відбуваються найкрасивіші свята та ярмарки.

Окрім того, варто побачити: Собор Святого Віта, Золоту вуличку, Староміську площу, Карлів міст, Астрономічний годинник.

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