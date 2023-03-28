Українці в Польщі подякували за підтримку

У Польщі з нагоди річниці масованого вторгнення Росії в Україну провели акцію "Дякую, Польща". В ній українці висловили вдячність за підтримку.

Акцію провели соціальна ініціатива "Євромайдан-Варшава", фонд "Стоїмо з Україною" та організація "Нова Україна". У рамках акції по всій Польщі встановлено 70 білбордів із фотографіями українців, які щиро дякують полякам за підтримку.

Також на тему Вже кожен другий працедавець взяв на роботу українців в Польщі

Акція подяки

Протягом місяця їх могли побачити близько 60 мільйонів людей. Світлини для акції обрані не випадково – на них зображені громадяни України, яким допомогли поляки. Серед них військовий Антон, чиї родичі змушені були стати біженцями в Польщі, маріуполька Марія, яка ледве вижила в блокаді і в березні 2022 року разом із двоюрідними сестрами та матір’ю була евакуйована до Польщі.



Білборди у Польщі з подякою від українців / Фото Мінреінтеграції

Міністерство реінтеграції висловлює подяку ініціативі Євромайдан-Варшава, фонду "Станьмо з Україною" та організації "Нова Україна" за виконану роботу. Зараз дуже важливо сказати мільйонам поляків, що ми, українці, вдячні їм, що ми завжди пам’ятатимемо про дивовижну підтримку нашої дружньої країни у ці важкі для нашої країни часи,

– наголосили у відомстві.

Скільки українців прийняла Польща

За понад рік, що минув після початку війни Росії проти України, Польща прийняла близько 1,5 мільйона українських біженців. Ця цифра більша, ніж в будь-якій іншій країні.

Крім того, у 2022 році Польща спрямувала на допомогу Україні та українцям близько 1 відсотка ВВП – до 30 мільярдів злотих (майже 7 мільярдів доларів США).