Українці у США презентують колоритний етнокалендар: показали перші фото

Українці з американського штату Техас створюють освітній етнокалендар на 2022 рік. Офіційна презентація запланована на 14 листопада. Вона відбудеться у місті Сан-Антоніо.

Календар отримав назву Ukrainian Heritage Calendar, що у перекладі означає "Українська спадщина". Подробицями про проєкт поділилася його авторка Олена Браво.

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Кожен із місяців у календарі на 2022 рік присвячений різним регіонам України. На перших фото, які опублікували у мережі, можна побачити унікальні строї, головні убори та прикраси. Демонструють, зокрема, стрій свашки з Волині – з особливим головним убором, який нечасто трапляється серед приватних колекцій та музейних експонатів.

Вперше українська діаспора в Сан-Антоніо випустила такий календар ще у серпні 2020 року. Тоді він привернув увагу багатьох американців. Проєкт набув чималого розголосу в різних ЗМІ.

Календар коштує 25 доларів (станом на 8 листопада це приблизно 650 гривень), придбати його можна придбати на сайті діаспори у Сан-Антоніо. Там вже приймають попередні замовлення. Відправляти відповідні посилки будуть з 15 листопада.

Діаспора прагне розповідати про Україну іноземцям

Календар розробили, аби популяризувати українську культуру за кордоном й поширити знання про Україну в усьому світі. Для цього глядачу представляють правильно зібраний комлект автентичного одягу, відповідного регіону і періоду.

Будучи діаспорівською організацією, ми маємо більше можливостей, щоб донести інформацію про украінську традицію й розширити аудиторію серед американців, європейців інших народів,

– наголосила Олена Браво.

За словами організаторів, під час офіційної презентації календаря також буде експонуватися виставка україно-американського проєкту "Батьківська Хата.Homestead".

Автори проєкту поділилися першими фото

На сайті української діаспори вже з'явилися перші фото, які будуть у майбутньому календарі. На них представлені, зокрема, Волинське Полісся, Вінниччина та Гуцульщина.



Діаспора презентує освітній календар / Фото з сайту Ukrainian San Antonio​



Офіційна презентація відбудеться 14 листопада / Фото з сайту Ukrainian San Antonio​



У календарі представлені різні регіони України / Фото з сайту Ukrainian San Antonio​





Колоритні гуцульські строї / Фото з сайту Ukrainian San Antonio​