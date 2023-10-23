Таблетки у поштових скриньках з'явилися без вказання відправника, відомо лише, що вони надійшли з Берна. Більше жодної додаткової інформації. Багатьох українців у Швейцарії така посилка збентежила. Але даремно. І далі – пояснимо чому не варто перейматися.

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Ліки з'являються в поштових скриньках

Жінка з Цюриха в одній із груп для українців розповіла, що виявила у себе в пошті упаковку таблеток йоду.

Сьогодні в поштовій скриньці знайшла ліки (pottasium iodide), які хтось прислав, по пачці на кожного члена сім'ї. Написано, що з Берна. І немає жодної інформації, хто це вислав і навіщо,

– написала жінка в соцмережі.

Як виявилось, такі таблетки безплатно отримують жителі певних регіонів Швейцарії – тих, які знаходяться в радіусі 50 кілометрів від будь-якої атомної станції. А у країні їх три. АЕС у Швейцарії працюють у Деттінгені, Гесгені та Лейбштадті.

Збройні сили країни дають доручення "‎Пошті Швейцарії" розсилати пігулки йодиду калію усім родинам, державним установам та підприємствам, які знаходяться поблизу АЕС. Тому протягом найближчих тижнів такі таблетки надійдуть за всіма необхідними адресами.

Наголошується, що йодид калію слід приймати тільки у разі аварійної ситуації на атомній станції. Вчасний прийом пігулки здатен захистити щитоподібну залозу від накопичення радіоактивного йоду. Але ні в якому разі їх не можна вживати для профілактики.

Такі ж таблетки після трагедії на Чорнобильській станції приймали у Польщі. Йодид калію використали приблизно 10,5 мільйона польських дітей та 7 мільйонів дорослих. Серед цих громадян зростання частоти захворювання на рак згодом не спостерігалося.

Йодид калію в Швейцарії роздають кожних 10 років. Нові упаковки мають замінити таблетки, випущені в 2014 році. За бажання, такі ж ліки можна придбати у швейцарських аптеках. Людям віком понад 45 років їх приймати не рекомендують.

Українці у Швейцарії стали менше жити у сім'ях

Біженців припиняють селити у родинах у Швейцарії. Ситуація може відрізнятися у деяких кантонах, але загалом така тенденція спостерігається по всій країні.

Швейцарські сім'ї дедалі менше приймають у себе вдома українських біженців. У певних кантонах жити разом зі швейцарцями продовжують 10 – 30 % українців. Для порівняння, торік цей показник був на рівні 65%.

Річ у тім, що зараз набагато менше українців прибувають до Швейцарії, тому немає гострої кризи з розміщенням. Переселенцям достатньо місць у готелях та центрах для біженців.

Нагадаємо, Швейцарія надала притулок для понад 65 тисяч біженців з України. Вони мають доступ до ринку праці та освіти у країні.