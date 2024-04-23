Українцям у Швейцарії тепер буде складніше отримати захист: що сталося

У Швейцарії українці, які шукають статус захисту S, стикаються з більшими проблемами, оскільки час розгляду заяв значно збільшився цього року. Статистика показує, що кожному п'ятому біженцю з України відмовляють у наданні статусу захисту.

Спеціальний міграційний режим для українських біженців у Швейцарії передбачає, що отримання захисту відбувається швидко та без бюрократичного затягування. Це система добре працювала ще торік.

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Українцям у Швейцарії стало складніше отримати захист

На початку 2023 року було схвалено 97% заявок на отримання статусу захисту S. Рішення приймалося в середньому упродовж 2 тижнів. Ситуація змінилася у 2024 році. З початку року тривалість процедури розгляду заявок збільшилася в рази.

Це пов'язано з тим, що на отримання статусу S претендують все більше заявників, які вже отримали статус захисту в інших країнах. Тому ці люди більше не отримають статус захисту у Швейцарії,

– каже прессекретар SEM Магдалена Раст.

Кількість відмов у наданні притулку помітно зросла. Дані за січень 2024 року показують, що кожне третє рішення, прийняте міграційними службами, було негативним. Протягом першого кварталу року лише 80% заяв про надання притулку були схвалені. Це свідчить про те, що кожен п'ятий біженець з України, який шукає статус S у Швейцарії, отримав відмову від міграційних органів.

Ще почали ретельніше перевіряти документи

Місцеві ЗМІ з'ясували, що для отримання посвідки на проживання у Швейцарії використовуються фальшиві або незаконно отримані українські паспорти. Це відкриття викликало занепокоєння, що особи, які шукають захисту в цій країні, не всі можуть мати на нього право.

Тепер розгляд документів за заявами про надання захисту в SEM збільшився майже до трьох місяців. Ця затримка призвела до різкого збільшення кількості нерозглянутих справ, яка наразі становить 6 376. Ця цифра майже еквівалентна кількості справ на початковому етапі війни. Для того, щоб розв'язати цю проблему, 38 співробітників зараз працюють над обробкою цих заяв.

З початку 2024 року оформлення статусу S проводять лише у Федеральному центрі надання притулку в Берні.